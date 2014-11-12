До 2020 года будет создано не менее 4,5 миллионов мест в школах

«Чтобы обеспечить современные условия обучения каждому российскому школьнику, нам до 2020 года предстоит масштабное переоснащение школ, повышение квалификации учителей для работы в новых условиях и создание не менее 4,5 миллионов новых мест в системе общего образования», — сказал Ливанов.