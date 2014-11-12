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До 2020 года будет создано не менее 4,5 миллионов мест в школах

12 ноября 2014, 17:51
Минобрнауки ставит задачу создать в России до 2020 года не менее 4,5 миллионов новых мест в школах, сообщил глава министерства Дмитрий Ливанов, выступая в рамках правительственного часа в Госдуме.

«Чтобы обеспечить современные условия обучения каждому российскому школьнику, нам до 2020 года предстоит масштабное переоснащение школ, повышение квалификации учителей для работы в новых условиях и создание не менее 4,5 миллионов новых мест в системе общего образования», — сказал Ливанов.

По его словам, число детей школьного возраста в РФ к 2019–2020 учебному году возрастет на 2,5 миллиона человек.

Масштабную программу модернизации общего образования планируется запустить с 2016 года. Этот проект в частности будет предусматривать поддержку регионов для перехода на новые образовательные стандарты.

В конце октября вице-премьер Ольга Голодец заявила, что около 2,5 миллионов новых мест в школах необходимо создать в России к 2021 году.

Фото: http://www.maestro-show.ru

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