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«Яндекс» запустил приложение об общественном транспорте Тюмени

11 ноября 2014, 12:24
«Яндекс» запустил в Тюмени приложение «Яндекс. Транспорт». С его помощью пассажиры могут узнать, где находится ближайшая остановка общественного транспорта, какие маршруты от неё отходят и куда на них можно доехать.

«Яндекс» запустил в Тюмени приложение «Яндекс. Транспорт». С его помощью пассажиры могут узнать, где находится ближайшая остановка общественного транспорта, какие маршруты от неё отходят и куда на них можно доехать.

Остановки транспорта отображаются на карте Тюмени. Нажав на любую остановку, можно увидеть, какой транспорт на ней останавливается и с каким интервалом ходит. О каждом автобусе и маршрутке можно узнать подробности: номер маршрута, откуда и куда он следует и какие остановки делает по пути. Как сообщает пресс-служба компании «Яндекс», линию маршрута любого из них можно также увидеть на карте.

«Яндекс. Транспорт» доступен на смартфонах на базе iOS и Android, загрузить его можно в «Яндекс. Store», «Google Play» и «App Store». Приложение показывает информацию об общественном транспорте более чем в сорока российских городах.

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