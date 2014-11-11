«Яндекс» запустил приложение об общественном транспорте Тюмени

Остановки транспорта отображаются на карте Тюмени. Нажав на любую остановку, можно увидеть, какой транспорт на ней останавливается и с каким интервалом ходит. О каждом автобусе и маршрутке можно узнать подробности: номер маршрута, откуда и куда он следует и какие остановки делает по пути. Как сообщает пресс-служба компании «Яндекс», линию маршрута любого из них можно также увидеть на карте.