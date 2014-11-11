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В области снижается заболеваемость ОРВИ

11 ноября 2014, 15:01
В Тюменской области регистрируется сезонный уровень заболеваемости респираторными инфекциям. За прошедшую неделю зарегистрировано 7 тысяч 169 случаев заболеваний ОРВИ, более пяти тысяч заболевших дети.
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Тюмень

Как сообщает Роспотребнадзор, гриппа не регистрируется. Заболеваемость сохраняется на неэпидемическом уровне и находится ниже эпидемического порога на 27%, по отношению к предыдущей неделе снижение заболеваемости составило 3,2%.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что единственным эффективным и безопасным методом специфической профилактики является вакцинация. Вакцинация проводится по месту жительства, по месту работы, в медпунктах предприятий и учебных заведений.

Отметим, по данным на 10 ноября 2014 года привито 529 тысяч 735 человек, что составляет 38,2% от численности населения области.

Фото: midas.com.ru

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