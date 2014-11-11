В области снижается заболеваемость ОРВИ

Как сообщает Роспотребнадзор, гриппа не регистрируется. Заболеваемость сохраняется на неэпидемическом уровне и находится ниже эпидемического порога на 27%, по отношению к предыдущей неделе снижение заболеваемости составило 3,2%.
Управление Роспотребнадзора напоминает, что единственным эффективным и безопасным методом специфической профилактики является вакцинация. Вакцинация проводится по месту жительства, по месту работы, в медпунктах предприятий и учебных заведений.
Отметим, по данным на 10 ноября 2014 года привито 529 тысяч 735 человек, что составляет 38,2% от численности населения области.
Фото: midas.com.ru