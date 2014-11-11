Упавший в канаву на Монтажников экскаватор вытаскивали 8 часов

Напомним, что в первых числах ноября на улице Монтажников в канаву упал гусеничный экскаватор Hyundai. Однако, вместо того, чтобы доставать увязшую в грязи массивную технику, дорожные рабочие присыпали ее землей и огородили высоким металлическим забором. Что и вызвало большой интерес у тюменских интернет-пользователей.
Как сообщили в пресс-службе областного ГИБДД, о «спрятанном» за забором экскаваторе к ним информации не поступало. Не знали о случившемся и в ГУС Тюменской области.
Вчера, 10 ноября, пользователь одного из тюменских форумов рассказал, как извлекали из замерзшей земли упавшую технику. «Вытащили. Совсем недавно наша компания участвовала в эвакуации гусеничного экскаватора, который наполовину провалился под землю. Автокран 120 т с опытным крановым за 8-часовую смену, при участии двух единиц спецтехники, вытащили на поверхность. Дорогостоящая машина весом в 40 т была успешно извлечена», — пишет он.
Отметим также, что торжественное открытие прямого хода по новому путепроводу должно состояться уже на этой неделе.