Упавший в канаву на Монтажников экскаватор вытаскивали 8 часов

Вчера, 10 ноября, пользователь одного из тюменских форумов рассказал, как извлекали из замерзшей земли упавшую технику. «Вытащили. Совсем недавно наша компания участвовала в эвакуации гусеничного экскаватора, который наполовину провалился под землю. Автокран 120 т с опытным крановым за 8-часовую смену, при участии двух единиц спецтехники, вытащили на поверхность. Дорогостоящая машина весом в 40 т была успешно извлечена», — пишет он.