Тюменских полицейских, нарушающих ПДД, сняли на видео

Как рассказал Михаил, он не только разместил в Интернете видеозапись с «ленивыми полицейскими», но и отправил официальное обращение через сайт ГИБДД, однако больших надежд на него не возлагает. «Как показала личная практика это бессмысленно, — считает автор видео, — Я с сентября раза два в неделю оставляю на 02 сообщения о массовых правонарушениях, также пишу через их сайт что там происходит. Обращаюсь к экипажам ДПС, которые дежурят у администрации и МВД, но каждый раз наблюдаю одну и ту же картину: ДПС рядом, но им нет дела».