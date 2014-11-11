Тюменских полицейских, нарушающих ПДД, сняли на видео

Автором видеозаписи, которую посмотрели уже более двух тысяч человек, стал тюменец Михаил Заводовский. Мужчину возмутили действия сотрудников ГИБДД, припарковавших «Газель» на тротуаре перед продуктовым магазином на ул. Первомайской. «Вот так вот, господин Лоточкин (руководитель областного управления ГИБДД по Тюменской области), у нас работают ваши подчиненные. Стоит куча припаркованных машин, они сами припарковались на тротуаре, рядом находится школа, где ходят дети, и никто не хочет ничего делать», — с таких слов начинает свое видео тюменец.
В ответ на упреки мужчины сотрудники Госавтоинспекции отворачиваются, прикрывая нагрудный знак, и оправдываются тем, что сегодня у них выходной день. Между тем мужчина все продолжает задавать вопросы: «Тогда почему в форме?», «Почему не хотите принять меры?». «Ходите в штатском. Вас переименовали, аттестовали, а вы все равно не хотите работать» — заявляет автор.
Как рассказал Михаил, он не только разместил в Интернете видеозапись с «ленивыми полицейскими», но и отправил официальное обращение через сайт ГИБДД, однако больших надежд на него не возлагает. «Как показала личная практика это бессмысленно, — считает автор видео, — Я с сентября раза два в неделю оставляю на 02 сообщения о массовых правонарушениях, также пишу через их сайт что там происходит. Обращаюсь к экипажам ДПС, которые дежурят у администрации и МВД, но каждый раз наблюдаю одну и ту же картину: ДПС рядом, но им нет дела».
Однако тюменской Госавтоинспекцией некорректное поведение сотрудников полиции не осталось незамеченным. Как сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова, со всеми, задействованными в ролике инспекторами будут проведены занятия по служебной подготовке. А инспектора, припарковавшего «Газель» на тротуаре ждет административное наказание.
Кроме того, на форуме Car72.ru, где впервые появилось видео, официальный аккаунт тюменской Госавтоинспекции разместил сообщение с благодарностью за активную жизненную позицию в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения. Также ГИБДД пообещала усилить контроль за «проблемными» тротуарами. «Начальником УГИБДД УМВД России по Тюменской области Г. Д. Лоточкиным направлены эвакуаторы и наряд ДПС для наведения порядка на проезжей части и на тротуарах на ул. Первомайской, Володарского. Эвакуаторы на ул. Первомайской работают периодически, эвакуируя транспорт с проезжей части, припаркованный с нарушениями ПДД. С тротуара на ул. Первомайской, в районе пересечения с ул. Володарского эвакуировать автомобили нет технической возможности, так как рядом находится жилой дом и деревья. Начальником УГИБДД дано указание периодически выставлять здесь наряд ДПС в утреннее время» — говорится в сообщении.