Право на принудительную эвакуацию могут вернуть ГИБДД

«По сведениям автомобилистов города Шахты Ростовской области, штрафная стоянка для принудительно эвакуируемых автомобилей расположена почти в 20 км от центра города. В Саратове пожилые люди были „спасены“ от эвакуации своего автомобиля заступившимися за них неравнодушными прохожими. Широко известен случай, когда в Санкт-Петербурге с применением физической силы владелец не был допущен к своему транспортному средству. После этого в его присутствии была осуществлена принудительная эвакуация», — сказано в пояснительной записке к законопроекту. Поэтому депутаты предлагают устанавливать правила и тарифы на эвакуацию на федеральном уровне, а надзор за эвакуацией поручить ГИБДД.