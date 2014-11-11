Право на принудительную эвакуацию могут вернуть ГИБДД

Как поясняют авторы документа, предполагается передать правительству полномочия по определению единого порядка принудительной эвакуации машин, а также по установлению единых тарифов на эвакуацию. Кроме того, в соответствии с законопроектом, предлагается вернуть надзор и контроль за полномочиями в сфере обеспечения безопасности дорожного движения от органов власти субъектов РФ в ГИБДД.
Поводом для данного законопроекта послужили конфликтные случаи между водителями и сотрудниками служб принудительной эвакуации. Самая громкая история произошла в Москве, когда житель столицы Константин Алтухов просидел почти сутки в своем автомобиле, уже погруженном на эвакуатор. По словам депутатов это — не единственный пример конфликтов.
«По сведениям автомобилистов города Шахты Ростовской области, штрафная стоянка для принудительно эвакуируемых автомобилей расположена почти в 20 км от центра города. В Саратове пожилые люди были „спасены“ от эвакуации своего автомобиля заступившимися за них неравнодушными прохожими. Широко известен случай, когда в Санкт-Петербурге с применением физической силы владелец не был допущен к своему транспортному средству. После этого в его присутствии была осуществлена принудительная эвакуация», — сказано в пояснительной записке к законопроекту. Поэтому депутаты предлагают устанавливать правила и тарифы на эвакуацию на федеральном уровне, а надзор за эвакуацией поручить ГИБДД.