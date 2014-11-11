От чего лечился Распутин в Тюмени, расскажут на экскурсиях

«Этот проект не о том, что сейчас есть интересного в тюменской медицине, а о том, что было в ней хорошего. Мы познакомим ребят с теми историческими событиями, которые происходили на территории нашей области, начиная с 1914 года, когда Григорий Распутин проходил лечение в больничном комплексе на Даудельной. Они посетят достаточно значимые места нашего края, госпитали, которые были развернуты в Первую и Вторую мировые войны. Экскурсия будет не только познавательной, но и очень интересной», — поделился председатель правления «Тюменского регионального медицинского общества» Евгений Чесноков.