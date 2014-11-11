От чего лечился Распутин в Тюмени, расскажут на экскурсиях

Программа предназначена для старшеклассников, студентов ТюмГМА и просто юных тюменцев, которым интересна история развития медицины в Тюмени.
«Этот проект не о том, что сейчас есть интересного в тюменской медицине, а о том, что было в ней хорошего. Мы познакомим ребят с теми историческими событиями, которые происходили на территории нашей области, начиная с 1914 года, когда Григорий Распутин проходил лечение в больничном комплексе на Даудельной. Они посетят достаточно значимые места нашего края, госпитали, которые были развернуты в Первую и Вторую мировые войны. Экскурсия будет не только познавательной, но и очень интересной», — поделился председатель правления «Тюменского регионального медицинского общества» Евгений Чесноков.
Любопытных, безусловно, заинтересует история лечения Григория Распутина в больничном корпусе на улице Даудельная. Его срочно доставили сюда на пароходе из села Покровского, после ранения ножом. Здесь ему была сделана операция, и он пробыл в больнице с 3 июля по 17 августа 1914 года.
Во время экскурсии, ребята познакомятся с биографиями легендарных тюменских врачей и узнают такие малоизвестные медицинские факты, как, например, где размещались первые лечебные учреждения Тюмени, на какие средства был приобретен первый рентгеновский аппарат, в каких зданиях города находились госпитали раненных бойцов во время Великой Отечественной войны.
В программе мероприятия посещение аптеки купчихи Соколовой, Александровский родильный дом, Тюменский «мавзолей», где лежал Владимир Ленин (здание главного корпуса Тюменской государственной сельскохозяйственной академии), Круглая баня, которая играла значимую роль во время войны, школа фронтовых сестер, Андреевский госпиталь и отделение Тобольской повивальной школы.
Кроме того, для всех участников запланирована эксклюзивная фотосессия. Все фотографии будут размещены в специальной группе социальной сети «ВКонтакте», а самые оригинальные из них будут отмечены призами.