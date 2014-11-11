Обиженный тюменец сообщил о бомбе в салоне сотовой связи

Тюменец обиделся на своего мобильного оператора, позвонил в салон сотовой связи и сообщил о заложенной там бомбе. Телефонного террориста задержали сотрудники полиции.
9 ноября в один из салонов сотовой связи позвонил неизвестный и сообщил, что там заложена бомба. Незамедлительно была проведена эвакуация работников салона. Прибывшие по вызову чрезвычайные службы провели поисковые работы, но не обнаружили никаких взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Телефонный террорист был установлен и задержан сотрудниками отдела полиции № 4 совместно с экипажем вневедомственной охраны. Выяснилось, что 52-летний тюменец, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, позвонил в салон, потому что посчитал незаконными снятия денег со счета своего телефона, зарегистрированного у данного оператора.
По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. «Шутнику» предстоит не только понести уголовную ответственность, но и возместить стоимость всех затрат на проведение операции по разминированию.
«Сотрудники правоохранительных органов, проводя большую профилактическую работу по предотвращению терроризма, стараются избавить мирное население от опасности и страха за свою жизнь. А звонки о ложном минировании приводят к деформации общественного сознания, привыканию к такого рода „шуткам“ и снижению бдительности граждан. Если вы знаете о людях, развлекающихся подобным образом и не осознающих последствия и размер наносимого обществу ущерба, позвоните по телефону доверия УВМД по городу Тюмени — 799–855, он работает в круглосуточном режиме, а информация, переданная вами, останется анонимной. Также можно отправить информацию на электронный ящик доверия УМВД — [email protected]», — отметили в УМВД по г. Тюмени.