Обиженный тюменец сообщил о бомбе в салоне сотовой связи

«Сотрудники правоохранительных органов, проводя большую профилактическую работу по предотвращению терроризма, стараются избавить мирное население от опасности и страха за свою жизнь. А звонки о ложном минировании приводят к деформации общественного сознания, привыканию к такого рода „шуткам“ и снижению бдительности граждан. Если вы знаете о людях, развлекающихся подобным образом и не осознающих последствия и размер наносимого обществу ущерба, позвоните по телефону доверия УВМД по городу Тюмени — 799–855, он работает в круглосуточном режиме, а информация, переданная вами, останется анонимной. Также можно отправить информацию на электронный ящик доверия УМВД — [email protected]», — отметили в УМВД по г. Тюмени.