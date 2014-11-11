Мать и дочь погибли на железной дороге: возбуждено уголовное дело

Следователи продолжают выяснять обстоятельства трагедии, произошедшей поздним вечером 8 ноября вблизи станции Талица. Напомним, там под колесами поезда «Улан-Удэ — Москва» погибли женщина и ее 8-летняя дочка. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух человек).
Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия. Установлено, что 40-летняя женщина с дочерью возвращались домой из гостей в поселок Троицкий Талицкого района Свердловской области через железнодорожную станцию Талица, при этом мать девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснили следователи у близкого родственника погибшей, женщина, жившая с дочерью вдвоем, вообще злоупотребляла спиртными напитками.
В качестве свидетелей были допрошены члены локомотивной бригады, управлявшие пассажирским поездом. Они рассказали, что когда состав двигался через станцию Талица, на железную дорогу неожиданно выбежала женщина с ребенком, они пытались перейти пути. Чтобы предотвратить наезд на людей, машинисты поезда применили экстренное торможение и подали звуковые сигналы. Однако женщина с ребенком были слишком близко, и столкновения не удалось избежать.
Девочка и ее мать получили телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Обе скончались на месте происшествия. В настоящее время тела погибших направлены в медицинское учреждение Талицы для проведения судебно-медицинской экспертизы в целях установления причины смерти.
«Вместе с тем следователями проводится сбор характеризующего материала в отношении семьи погибших, запрашиваются сведения по месту их жительства, а также месту учебы девочки. Полученные сведения следователем в обязательном порядке будут направлены в органы внутренних дел, а также иные органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по месту жительства погибшего ребенка для принятия соответствующих мер. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.