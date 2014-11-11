Мать и дочь погибли на железной дороге: возбуждено уголовное дело

В качестве свидетелей были допрошены члены локомотивной бригады, управлявшие пассажирским поездом. Они рассказали, что когда состав двигался через станцию Талица, на железную дорогу неожиданно выбежала женщина с ребенком, они пытались перейти пути. Чтобы предотвратить наезд на людей, машинисты поезда применили экстренное торможение и подали звуковые сигналы. Однако женщина с ребенком были слишком близко, и столкновения не удалось избежать.