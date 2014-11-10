В Тюмени представили обновлённый Mercedes-Benz CLS

Внешние перемены свелись к чуть изменённым задним фонарям, а спереди оптика поменялась серьёзнее. Семейство CLS первым среди Mercedes-Benz получило новую интеллектуальную оптику Multibeam: фара состоит из 24 отдельно контролируемых светодиодов, а управление светотехникой доверено камере, которая постоянно мониторит дорожные обстановку и знаки. Навигационная система заранее предупреждает о предстоящих поворотах и круговом движении, так что фары автоматически регулируют интенсивность света, чтобы осветить всё, что нужно водителю в данный момент, но при этом не ослепить встречных. Камера на лобовом стекле постоянно контролирует дорожную обстановку и передаёт данные четырём блокам управления, а те 100 раз в секунду рассчитывают оптимальный «световой шаблон» и управляют светодиодами в фаре. Каждый светодиод имеет 255 градаций яркости. Среди прочего у оптики Multibeam есть функция предварительного просмотра: луч «заглядывает» в поворот до того, как водитель повернул руль. Кроме того, у рестайлингового CLS изменился передний бампер, а в салоне появился отдельно стоящий центральный дисплей с диагональю восемь дюймов, новый мультимедийный комплекс и изменённый трёхспицевый мультируль.