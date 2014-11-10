В Тюмени представили обновлённый Mercedes-Benz CLS

До России рестайлинговые автомобили добрались к концу года. После планового обновления линейка моторов модели теперь включает в себя шесть силовых агрегатов, которые отвечают требованиям «Евро-6». Вместо версии CLS 350 теперь доступна более мощная CLS 400 с турбированным шестицилиндровым мотором 3.0 (333 л.с.), а у версии CLS 500 остался прежний 408-сильный двигатель. Базовой моделью с дизельным двигателем стал CLS 220 BlueTEC с четырёхцилиндровым турбомотором (170 л.с.), модификация CLS 250 BlueTEC обладает более мощной дизельной «четвёркой» (204 л.с.), а самый мощный дизельный мотор — V6 (258 л.с.) — положен исполнению CLS 350 BlueTEC. Все автомобили комплектуются новой девятиступенчатой автоматической трансмиссией 9G-Tronic. Топ-версия CLS 63 AMG получила более мощный бензиновый битурбо V8, выдающий 585 л.с. — такому автомобилю положен семиступенчатый «автомат» AMG Speedshift.
В стандартную комплектацию обновлённого Mercedes-Benz CLS входят система предотвращения столкновений с возможностью автоторможения, а в качестве опций доступны весь комплекс Pre-Safe, камера с 360-градусным обзором, самопарковщик, адаптивный круиз-контроль Distronic Plus с функцией Steering Assist, система экстренного торможения BAS Plus со способностью Cross-Traffic Assist и множество других электронных ассистентов. Отныне автомобиль доступен исключительно с полным приводом.
Внешние перемены свелись к чуть изменённым задним фонарям, а спереди оптика поменялась серьёзнее. Семейство CLS первым среди Mercedes-Benz получило новую интеллектуальную оптику Multibeam: фара состоит из 24 отдельно контролируемых светодиодов, а управление светотехникой доверено камере, которая постоянно мониторит дорожные обстановку и знаки. Навигационная система заранее предупреждает о предстоящих поворотах и круговом движении, так что фары автоматически регулируют интенсивность света, чтобы осветить всё, что нужно водителю в данный момент, но при этом не ослепить встречных. Камера на лобовом стекле постоянно контролирует дорожную обстановку и передаёт данные четырём блокам управления, а те 100 раз в секунду рассчитывают оптимальный «световой шаблон» и управляют светодиодами в фаре. Каждый светодиод имеет 255 градаций яркости. Среди прочего у оптики Multibeam есть функция предварительного просмотра: луч «заглядывает» в поворот до того, как водитель повернул руль. Кроме того, у рестайлингового CLS изменился передний бампер, а в салоне появился отдельно стоящий центральный дисплей с диагональю восемь дюймов, новый мультимедийный комплекс и изменённый трёхспицевый мультируль.
Стоимость обновлённого четырёхдверного купе Mercedes-Benz CLS и универсал Mercedes-Benz CLS Shooting Brake составит от 2 550 000 до 5 490 000 рублей без учёта опций.