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В «круглой бане» загорелся мусор

10 ноября 2014, 18:02
Дым из «круглой бани» встревожил тюменцев, и к заброшенному историческому зданию по вызову очевидцев выезжали пожарные.
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Тюмень

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, как такового пожара в «круглой бане» не было. Просто загорелся мусор. Возгорание было оперативно ликвидировано приехавшими по вызову пожарными.

Напомним, что споры о судьбе «круглой бани», спроектированной знаменитым ленинградским архитектором Александром Никольским, ведутся уже не первый год. Согласно проведенной в 2012 году экспертизе, памятник архитектуры «не обладает историко-архитектурной, художественной и мемориальной ценностью» и «его постановка на госохрану не имеет достаточных оснований». По неофициальным данным, здание собирались снести. Тем не менее, за необычное строение вступились многие горожане, в том числе, члены тюменского союза архитекторов, коммунисты, молодые представители интеллигенции. Вопрос о том, что будет с «круглой баней» дальше, остается открытым.

#Новости#Круглая баня#ГУ МЧС по Тюменской области#Тюмень#Таня#Происшествия
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