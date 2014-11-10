В «круглой бане» загорелся мусор

Напомним, что споры о судьбе «круглой бани», спроектированной знаменитым ленинградским архитектором Александром Никольским, ведутся уже не первый год. Согласно проведенной в 2012 году экспертизе, памятник архитектуры «не обладает историко-архитектурной, художественной и мемориальной ценностью» и «его постановка на госохрану не имеет достаточных оснований». По неофициальным данным, здание собирались снести. Тем не менее, за необычное строение вступились многие горожане, в том числе, члены тюменского союза архитекторов, коммунисты, молодые представители интеллигенции. Вопрос о том, что будет с «круглой баней» дальше, остается открытым.