Тюменские прокуроры выявили более 150 нарушений в сфере образования

К примеру, Западно-Сибирский государственный колледж в новом учебном году на обучение по специальности «повар-кондитер» принял трех студентов (двух девушек и одного юношу) с диагнозом тугоухость, не создав им условия для полноценного усвоения учебного материала. Прокуратура округа внесла представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения колледжем был заключен договор на оказание сурдопереводческих услуг.