Тюменские прокуроры выявили более 150 нарушений в сфере образования

К примеру, Западно-Сибирский государственный колледж в новом учебном году на обучение по специальности «повар-кондитер» принял трех студентов (двух девушек и одного юношу) с диагнозом тугоухость, не создав им условия для полноценного усвоения учебного материала. Прокуратура округа внесла представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения колледжем был заключен договор на оказание сурдопереводческих услуг.
В Ярковском отделении Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства правила внутреннего распорядка предусматривали возможность отчисления студентов, отказавшихся от уборки учебных кабинетов, столовой, территории техникума, что противоречило закону. Прокуратура района внесла протест на документ с целью приведения его в соответствие с законодательством, который удовлетворен.
В Тобольском медицинском колледже вопреки закону со студентов, проживавших в общежитии, намеревались брать плату за содержание и текущий ремонт, вахтеров, уборку лестничных клеток и за некоторые другие услуги. Прокуратура г. Тобольска возбудила в отношении директора колледжа административное дело по ст.19.1 КоАП РФ (самоуправство), после чего нарушения были устранены.
Всего в ходе проверки тюменские прокуроры выявили более 150 нарушений. Для их устранения внесено 37 представлений, 30 протестов, возбуждено 17 административных дел. В связи с отсутствием надлежащего ведомственного контроля за деятельностью учреждений профессионального образования, упущениями в организации государственного контроля (надзора) прокуратурой области внесены представления в региональные департаменты образования и науки; здравоохранения; по лицензированию, государственной аккредитации, контролю и надзору в сфере образования. Устранение выявленных нарушений закона находится на контроле прокуратуры, сообщает прокуратура Тюменской области.
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