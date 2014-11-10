Тюменские полицейские отмечают профессиональный праздник

«Поздравляю весь личный состав УМВД Росси по г. Тюмени от руководства и от себя лично! Желаю в этот профессиональный праздник свои коллегам достигать только положительных результатов, стремиться к самосовершенствованию и ставить серьезные цели. А также, конечно, больших звезд на погонах, счастья, здоровья и семейного благополучия. Кроме того, в этот день хотелось бы поблагодарить граждан, жителей города Тюмени, которые зачастую оказывают неоценимую помощь полиции», — говорится в поздравлении.