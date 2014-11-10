Тюменские полицейские отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 10 ноября, в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Интернет-портал Nashgorod.ru поздравляет полицейских с профессиональным праздником и публикует некоторые интересные цифры, связанные с деятельностью УМВД по г. Тюмени.
В управлении МВД по г. Тюмени работают более 1990 человек. Самому опытному сотруднику тюменской полиции 56 лет, самым молодым — по 18. Кстати, с начала года на службу принято 147 кандидатов, поэтому можно говорить о том, что в нашем городе есть и будет, кому бороться с преступностью.
За 10 месяцев текущего года сотрудниками УМВД по г. Тюмени раскрыто более 6 тысяч преступлений. Более 800 из них связаны с незаконным оборотом наркотиков. С начала года зарегистрировано порядка 3,3 тысяч преступлений из разряда тяжких и особо тяжких.
Полицейскими Тюмени составлено более 48 тысяч административных протоколов, связанных с различными нарушениями общественного порядка.
В спецучреждении для задержанных в административном порядке за 10 месяцев побывал 1671 человек, из них 39 женщин. 45 человек из всех задержанных — иностранные граждане.
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— В УМВД по г. Тюмени 8 полковников;
— На телефон 02 с начала года поступило 212 тысяч звонков;
— Более 30 тысяч чашек кофе выпивают сотрудники отдела полиции за год;
— 25 часов в сутки должен работать участковый, чтобы успеть все-все-все.
Начальник УМВД по г. Тюмени Геннадий Пеньков, поздравляя своих коллег с праздником, пожелал сотрудникам полиции больших звезд на погонах, счастья и здоровья, а также поблагодарил рядовых граждан, оказывающих помощь правоохранительным органам.
«Поздравляю весь личный состав УМВД Росси по г. Тюмени от руководства и от себя лично! Желаю в этот профессиональный праздник свои коллегам достигать только положительных результатов, стремиться к самосовершенствованию и ставить серьезные цели. А также, конечно, больших звезд на погонах, счастья, здоровья и семейного благополучия. Кроме того, в этот день хотелось бы поблагодарить граждан, жителей города Тюмени, которые зачастую оказывают неоценимую помощь полиции», — говорится в поздравлении.