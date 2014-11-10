Российские вузы начнут сотрудничать с Китаем

Декан факультета менеджмента Максим Пономарев заявил: «Одна из генеральных линий стратегии интернационализации РЭУ — это сотрудничество с вузами Азиатско-тихоокеанского региона, в первую очередь с вузами Китая. На данный момент наш вуз имеет 12 соглашений с китайскими вузами, среди которых Пекинский университет, Пекинский педагогический университет, Пекинский университет иностранных языков, Пекинский технологический университет, Харбинский университет коммерции и ряд других. В настоящее время проходят студенческие и преподавательские обмены между нашими вузам, проводятся совместные научные конференции. Следующим шагом станет расширение научного сотрудничества в сфере совместных исследовательских проектов и публикаций. Поэтому нам интересен широкий круг мероприятий в области образования и науки с участием представителей китайских вузов».