Российские вузы начнут сотрудничать с Китаем

РЭУ им Г.В. Плеханова представил Россию на Всемирном форуме деканов бизнес-школ, проходившем в бизнес-школе Пекинского университета. Ключевая тема форума — «Сотрудничество между Китаем и другими странами: роль мировых бизнес школ».
В ходе мероприятия более 200 участников обсудили ключевые вопросы образования, которые, так или иначе, затрагивают тему влияния образования на развитие глобальных рынков: образование в цифровую эпоху, взаимосвязь научных исследований и практики бизнеса, влияние современного глобального мышления на воспитание будущих бизнес-лидеров.
РЭУ им. Г.В. Плеханова представлял декан факультета менеджмента Максим Пономарев. В рамках секции «Бизнес-образование в информационную эпоху: влияние цифровых технологий на его развитие» он выступил с докладом на тему «Опыт использования современных информационных технологий в образовательных и научных проектах РЭУ им. Г.В. Плеханова» и выступил модератором секции «Влияние прикладных исследований бизнес-школ на развитие предприятий». По окончании форума Максим Пономарев провел переговоры с руководством бизнес-школы Пекинского университета.
В ходе встречи были достигнуты договоренности об обмене преподавателями и студентами магистерских программ, начиная с весеннего семестра текущего учебного года, подготовке совместных научных статей в области экономики и управления. Также обсуждались вопросы открытия совместной магистерской программы двойного диплома на английском языке в РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Декан факультета менеджмента Максим Пономарев заявил: «Одна из генеральных линий стратегии интернационализации РЭУ — это сотрудничество с вузами Азиатско-тихоокеанского региона, в первую очередь с вузами Китая. На данный момент наш вуз имеет 12 соглашений с китайскими вузами, среди которых Пекинский университет, Пекинский педагогический университет, Пекинский университет иностранных языков, Пекинский технологический университет, Харбинский университет коммерции и ряд других. В настоящее время проходят студенческие и преподавательские обмены между нашими вузам, проводятся совместные научные конференции. Следующим шагом станет расширение научного сотрудничества в сфере совместных исследовательских проектов и публикаций. Поэтому нам интересен широкий круг мероприятий в области образования и науки с участием представителей китайских вузов».
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