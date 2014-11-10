Посети спектакль — помоги актрисе тюменского театра в лечении от рака

Все сборы от спектакля будут переведены на счет Марине Карцевой.
«Лечение очень тяжелое и финансовые затраты на восстановление организма после каждого курса химиотерапии немалые, — пишут коллеги Марины. — Просим всех неравнодушных людей, любителей театра, помочь Марине в этом нелегком деле — борьбе со страшной болезнью! Именно с нашей с Вами помощью Марина сможет вернуться к нормальной жизни, и снова радовать зрителей своими новыми работами на сцене!»
Тюменский театр обращается с просьбой поддержки еще и потому, что Марина одна воспитывает 6-летнего сына Богдана, и ей безумно тяжело как морально, так и финансово справляться с этой кризисной ситуацией!
Сбербанк:
ИНН: 7707083893
КПП: 745302001
БИК: 047501602
К/СЧ: 30101 810 7 000 000 00602
Р/СЧ: 42307.810.6.7221.1019938
отделение № 8597 СБЕРБАНКА РОССИИ
Получатель: Карцева Марина Анатольевна
ИНН Карцевой М.А. 744813291710
№ карты 4276 8720 3078 3188
«Будем благодарны за любой посильный вклад в возвращение Марины на сцену!», — обращаются к тюменцам представители театра.
Марина Карцева родилась 19 июня 1984 года в Челябинске. Окончила Челябинскую государственную академию культуры и искусств в 2005 году.
С 2012 года — актриса Тюменского драматического театра. За эти небольшие годы Марина полюбилась Тюменским зрителям и стала яркой звездочкой ТБДТ. Марина Карцева играет в спектаклях «Олеся», «За двумя зайцами…», «Пули над Бродвеем», «Леди Макбет…», «Метод Гренхольма», «Дуэль», «Три товарища», «Летучий корабль», «Одолжите тенора», «Дни Турбиных», «Женитьба», «Кот в сапогах», «Карнавальная ночь».