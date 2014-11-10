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Посети спектакль — помоги актрисе тюменского театра в лечении от рака

10 ноября 2014, 18:45
Актриса Тюменского драмтеатра Марина Карцева проходит лечение от рака в Челябинском онкологическом диспансере. Поддержать девушку можно, посетив 26 ноября благотворительный спектакль «Одолжите тенора».
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Тюмень

Все сборы от спектакля будут переведены на счет Марине Карцевой.

«Лечение очень тяжелое и финансовые затраты на восстановление организма после каждого курса химиотерапии немалые, — пишут коллеги Марины. — Просим всех неравнодушных людей, любителей театра, помочь Марине в этом нелегком деле — борьбе со страшной болезнью! Именно с нашей с Вами помощью Марина сможет вернуться к нормальной жизни, и снова радовать зрителей своими новыми работами на сцене!»

Тюменский театр обращается с просьбой поддержки еще и потому, что Марина одна воспитывает 6-летнего сына Богдана, и ей безумно тяжело как морально, так и финансово справляться с этой кризисной ситуацией!

Сбербанк:

ИНН: 7707083893

КПП: 745302001

БИК: 047501602

К/СЧ: 30101 810 7 000 000 00602

Р/СЧ: 42307.810.6.7221.1019938

отделение № 8597 СБЕРБАНКА РОССИИ

Получатель: Карцева Марина Анатольевна

ИНН Карцевой М.А. 744813291710

№ карты 4276 8720 3078 3188

«Будем благодарны за любой посильный вклад в возвращение Марины на сцену!», — обращаются к тюменцам представители театра.

Марина Карцева родилась 19 июня 1984 года в Челябинске. Окончила Челябинскую государственную академию культуры и искусств в 2005 году.

С 2012 года — актриса Тюменского драматического театра. За эти небольшие годы Марина полюбилась Тюменским зрителям и стала яркой звездочкой ТБДТ. Марина Карцева играет в спектаклях «Олеся», «За двумя зайцами…», «Пули над Бродвеем», «Леди Макбет…», «Метод Гренхольма», «Дуэль», «Три товарища», «Летучий корабль», «Одолжите тенора», «Дни Турбиных», «Женитьба», «Кот в сапогах», «Карнавальная ночь».

#Новости#Театр#Тюмень#Благотворительность#Ирина#Общество
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