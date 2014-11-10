Посети спектакль — помоги актрисе тюменского театра в лечении от рака

«Лечение очень тяжелое и финансовые затраты на восстановление организма после каждого курса химиотерапии немалые, — пишут коллеги Марины. — Просим всех неравнодушных людей, любителей театра, помочь Марине в этом нелегком деле — борьбе со страшной болезнью! Именно с нашей с Вами помощью Марина сможет вернуться к нормальной жизни, и снова радовать зрителей своими новыми работами на сцене!»