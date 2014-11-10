Молодым учителям понадобится портфолио для работы

Портфолио поможет работодателю более полно оценить компетенции и навыки претендентов на вакантное место учителя. Важно, что учительское портфолио будет полностью практикоориентированным, то есть составляться на основе работы и различных проектов, предложенных и осуществленных в школе во время вузовского обучения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
«Диплом почти ничего не может сказать о выпускнике. Нужен принципиально другой документ, который бы адекватно отражал сформированные студентом компетенции. Документ, в котором освоенные им трудовые функции получили бы дифференцированную стороннюю оценку — например, преподавателей, где студент проходил практику. Такой модернизированной зачеткой и могло бы стать электронное портфолио», — сообщил Лев Кулаков, пресс-секретарь Московского городского психолого-педагогического университета, который в числе 30 других вузов страны разрабатывает модернизированные программы педагогов.
Одним из ключевых моментов концепции названа самостоятельная педагогическая деятельность студентов-практикантов, иначе говоря, проведение уроков, с ее фиксацией в информационной среде, с последующим обсуждением совместно с учителями и преподавателями, создание цифрового портфолио работ студента и учащихся для использования при аттестации и предъявления работодателю. Реализацию концепции предполагается осуществить в несколько этапов. В 2014–2015 годах новые модели и программы будут отработаны в 17–25 вузах, затем в течение двух лет они будут распространены на всю систему подготовки педагогических кадров в РФ. Что касается проекта по внедрению учительских портфолио, то по словам представителей Минобрнауки, в данный момент он находится на стадии обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом. Школьникам иметь портфолио своих внеучебных достижений будет полезно уже в 2015 году. За него и за итоговое сочинение вуз сможет добавить абитуриентам до 20 баллов. Об этом пишет «Летидор».
Фото: letidor.ru