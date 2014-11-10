Молодым учителям понадобится портфолио для работы

Одним из ключевых моментов концепции названа самостоятельная педагогическая деятельность студентов-практикантов, иначе говоря, проведение уроков, с ее фиксацией в информационной среде, с последующим обсуждением совместно с учителями и преподавателями, создание цифрового портфолио работ студента и учащихся для использования при аттестации и предъявления работодателю. Реализацию концепции предполагается осуществить в несколько этапов. В 2014–2015 годах новые модели и программы будут отработаны в 17–25 вузах, затем в течение двух лет они будут распространены на всю систему подготовки педагогических кадров в РФ. Что касается проекта по внедрению учительских портфолио, то по словам представителей Минобрнауки, в данный момент он находится на стадии обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом. Школьникам иметь портфолио своих внеучебных достижений будет полезно уже в 2015 году. За него и за итоговое сочинение вуз сможет добавить абитуриентам до 20 баллов. Об этом пишет «Летидор».