Гордума готовит публичные слушания по проекту бюджета Тюмени

Судя по пояснительной записке департамента финансов администрации Тюмени, бюджет будущего года будет дефицитным. Доходы прогнозируются в размере 20,056 млрд. рублей, расходы — 20,515 млрд. рублей, соответственно, дефицит бюджета составит почти 460 млн. рублей. При этом 61% доходов составят безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ.
В 2016 году объем доходов прогнозируется еще меньше — около 19,8 млрд. рублей, а в 2017 году — 19,5 млрд. рублей. Доля безвозмездных вливаний при этом составит также 61% и 58% соответственно.
Более подробно с проектом решения по бюджету можно ознакомиться на официальном сайте администрации Тюмени. Начало публичных слушаний запланировано на 18 часов.