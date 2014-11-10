nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Гордума готовит публичные слушания по проекту бюджета Тюмени

10 ноября 2014, 14:20
Тюменская городская Дума утвердила постановление о проведении публичных слушаний по бюджету Тюмени на 2015 год и на плановый 2016 и 2017 год. Обсуждение проекта пройдет 13 ноября в актовом зале ДИ «Пионер» по улице Челюскинцев, 46.
Сюжет
Бюджет

Судя по пояснительной записке департамента финансов администрации Тюмени, бюджет будущего года будет дефицитным. Доходы прогнозируются в размере 20,056 млрд. рублей, расходы — 20,515 млрд. рублей, соответственно, дефицит бюджета составит почти 460 млн. рублей. При этом 61% доходов составят безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ.

В 2016 году объем доходов прогнозируется еще меньше — около 19,8 млрд. рублей, а в 2017 году — 19,5 млрд. рублей. Доля безвозмездных вливаний при этом составит также 61% и 58% соответственно.

Более подробно с проектом решения по бюджету можно ознакомиться на официальном сайте администрации Тюмени. Начало публичных слушаний запланировано на 18 часов.

#Новости#Бюджет#Публичные слушания#Алексей#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25