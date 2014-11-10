Баста в Тюмени — обошлось без заминок и драк

На сцене Василий Михайлович (он же Баста) появился со словами: «Тюмень, как дела?» и, не пытаясь тянуть резину, зачитал трек «Это дороже денег». Его сразу же искупали в аплодисментах и овациях. И не только за то, что он порадовал всех своим речитативом, но и за человеческое отношение к поклонникам. В зале присутствовали около двух тысяч человек, а прямо у ограждений перед сценой слушали любимого исполнителя два инвалида-колясочника. Вася увидел это и попросил охрану выкатить своих фанатов еще ближе к себе.