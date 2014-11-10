Баста в Тюмени — обошлось без заминок и драк

На сцене Василий Михайлович (он же Баста) появился со словами: «Тюмень, как дела?» и, не пытаясь тянуть резину, зачитал трек «Это дороже денег». Его сразу же искупали в аплодисментах и овациях. И не только за то, что он порадовал всех своим речитативом, но и за человеческое отношение к поклонникам. В зале присутствовали около двух тысяч человек, а прямо у ограждений перед сценой слушали любимого исполнителя два инвалида-колясочника. Вася увидел это и попросил охрану выкатить своих фанатов еще ближе к себе.
На протяжении всего концерта Баста старался шутить и высмеивал людей, которые приобрели билеты на сидячие места. Ведь все пришедшие понимали, что под такую ритмичную музыкой с голосовой подачей Васи даже стоять на месте трудно.
Затем вместе с Тати Баста исполнил пару совместных треков, лучше всего подпевали песням «Я или ты» и «Моя вселенная».
Прямо на концерте поклонники «бывшего Ноггано» выучили несколько фишек, без которых не проходит ни одно выступление Вакуленко. Припеву «Рэпа, который по-лютому прет» тюменцы подпевали с высоко поднятыми руками, а на песне «Кастинг», которая была одной из последних, достали сотовые телефоны и зажгли и их экраны в полной темноте.
Спустя пару часов в Инстаграме и ВКонтакте можно было найти массу фото и видео с хэштегом #БастаТюмень. Там же в комментариях горожане, побывавшие на этом рэп-мероприятии, благодарили организаторов за то, что это выступление Басты прошло на высшем уровне: без заминок, драк и алкоголя.