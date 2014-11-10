Алмаз Закиев из Тюмени перебрался в Пермь

Напомним, Алмаз Рашитович занимал пост руководителя управления автодорог с 2001 года. В свое время его назначил губернатор Сергей Собянин. «В Тюмени Алмаз Закиев пропагандировал новые методы по благоустройству городских улиц, в частности, предлагал растапливать снег на улицах, не вывозя его на специальные полигоны. В июне 2014 года с ним не продлили контракт, и он покинул пост. Уход господина Закиева источник в правительстве края объяснил сменой команд в Тюменской области», — сообщает издание «Коммерсант».
Издание отмечает, что дорожные расходы бюджетов Тюменской области больше, чем в Пермском крае. В этом регионе власти тратят на ремонт и содержание дорог 9 млрд руб. в год. В бюджете Пермского края на 2015 год на содержание, строительство и ремонт сети автомобильных дорог предусмотрено около 7 млрд руб. Притом что общая протяженность сети дорог в Тюменской области 19 тыс. км, в Пермском крае — 27 тыс. км.
По словам источника, перед новым министром губернатор края поставил задачу разбить так называемую клановость при распределении дорожных подрядов. «Сейчас в дорожное строительство территориями и правительством вкладываются значительные суммы. Много вопросов к территориям по качеству и стоимости работ. Есть подозрения по „своим“ подрядчикам. Отрасль при прошлом руководстве была „поделена“, сейчас задача возникшую клановость разбить», — пояснил собеседник «Коммерсанту». Также губернатор поручил новому министру внедрить новые технологии при ремонте дорог.
Заметными участниками на рынке дорожных подрядов в Прикамье являются как местные игроки, так и иногородние. В Перми благоустройством дорог занимаются предприятия холдинга «Юкон Груп» депутата заксобрания Владимира Нелюбина, а также фирмы, близкие к топ-менеджерам «Мотовилихинских заводов» во главе с депутатом заксобрания Вагаршаком Сарксяном. Краевые подряды часто достаются «Юкону», а также «пришлым» игрокам — «Ханты-Мансийскдорстрою» и «Аэродромдорстрою», ставшему одним из основных подрядчиков Тюменской области при господине Закиеве. ЗАО «СУ № 1», близкое к владельцам холдинга «Аэродромдорстрой», занималось вторым пусковым комплексом дороги Пермь — Екатеринбург. «Ханты-Мансийскдорстрой» работает над четвертым пусковым комплексом. Еще две очереди дороги доставались «Пермдорстрою» из группы «Юкон».