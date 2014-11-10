Алмаз Закиев из Тюмени перебрался в Пермь

Заметными участниками на рынке дорожных подрядов в Прикамье являются как местные игроки, так и иногородние. В Перми благоустройством дорог занимаются предприятия холдинга «Юкон Груп» депутата заксобрания Владимира Нелюбина, а также фирмы, близкие к топ-менеджерам «Мотовилихинских заводов» во главе с депутатом заксобрания Вагаршаком Сарксяном. Краевые подряды часто достаются «Юкону», а также «пришлым» игрокам — «Ханты-Мансийскдорстрою» и «Аэро­дромдорстрою», ставшему одним из основных подрядчиков Тюменской области при господине Закиеве. ЗАО «СУ № 1», близкое к владельцам холдинга «Аэродромдорстрой», занималось вторым пусковым комплексом дороги Пермь — Екатеринбург. «Ханты-Мансийскдорстрой» работает над четвертым пусковым комплексом. Еще две очереди дороги доставались «Пермдорстрою» из группы «Юкон».