Пьяная мать с дочкой погибли под колесами поезда

По данным Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, 40-летняя погибшая вместе с дочерью поздно ночью возвращалась из гостей по железнодорожным путям. Женщина была в нетрезвом состоянии. В настоящее время установлены личности погибших, назначена судебно-медицинская экспертиза для точного установления причины смерти.