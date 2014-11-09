Пьяная мать с дочкой погибли под колесами поезда

По данным Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, 40-летняя погибшая вместе с дочерью поздно ночью возвращалась из гостей по железнодорожным путям. Женщина была в нетрезвом состоянии. В настоящее время установлены личности погибших, назначена судебно-медицинская экспертиза для точного установления причины смерти.
Следственно-оперативная группа также опросила локомотивную бригаду поезда. Машинисты пояснили, что применили экстренное торможение, однако, из-за малого расстояния избежать трагедии не удалось.
Следователи в настоящее время продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. После окончания проверки будет принято процессуальное решение.