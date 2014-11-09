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Пьяная мать с дочкой погибли под колесами поезда

9 ноября 2014, 21:12
В Тюменском районе на железной дороге вчера, 8 ноября, под колесами поезда № 81 «Улан-Удэ — Москва» погибла женщина с 8-летним ребенком. Трагедия случилась около 23.30 по местному времени на 2028 км восьмого пикета станции Талица.
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По данным Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, 40-летняя погибшая вместе с дочерью поздно ночью возвращалась из гостей по железнодорожным путям. Женщина была в нетрезвом состоянии. В настоящее время установлены личности погибших, назначена судебно-медицинская экспертиза для точного установления причины смерти.

Следственно-оперативная группа также опросила локомотивную бригаду поезда. Машинисты пояснили, что применили экстренное торможение, однако, из-за малого расстояния избежать трагедии не удалось.

Следователи в настоящее время продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. После окончания проверки будет принято процессуальное решение.

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