nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Путин озаботился географическими познаниями россиян

8 ноября 2014, 11:23
Президент России Владимир Путин предложил проводить в стране «Всероссийский географический диктант», аналогичный «Тотальному диктанту» по русскому языку. C такой инициативой российский лидер выступил на съезде Российского географического общества.
Сюжет
Путин

По мнению президента, нововведение позволит повысить уровень географических знаний у россиян. Путин отметил, что «Тотальный диктант», который проводится уже несколько лет, «успешно себя зарекомендовал», и такая форма добровольного общенационального тестирования должна охватывать новые направления.

«Не сомневаюсь, региональные отделения РГО, учителя географии с готовностью поддержат эту тему и эту идею. Так же, как и разработку единого географического стандарта, с последующим созданием линейки новых учебников географии для средней школы», — отметил президент. Путин также подчеркнул, что география «может и должна стать одним из самых увлекательных предметов школьной программы».

Необходимость в новых учебниках по географии возникла после вхождения Крыма в состав России в марте 2014 года. В начале июня стало известно о том, что учебники по истории для учеников 9-х классов были дополнены параграфом о присоединении полуострова.

«Тотальный диктант» — ежегодная акция, в рамках которой желающие могут проверить свою грамотность. Как сообщалось на сайте проекта, в 2014 году диктант на русском языке писали жители 350 городов в 45 странах мира. В их числе были политики, актеры и члены экипажа МКС.

Фото: http://prikolnieprikoli.tk

#Новости#Экзамены#Россия#Путин#Катя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25