Путин озаботился географическими познаниями россиян

«Тотальный диктант» — ежегодная акция, в рамках которой желающие могут проверить свою грамотность. Как сообщалось на сайте проекта, в 2014 году диктант на русском языке писали жители 350 городов в 45 странах мира. В их числе были политики, актеры и члены экипажа МКС.