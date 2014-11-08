Путин озаботился географическими познаниями россиян

По мнению президента, нововведение позволит повысить уровень географических знаний у россиян. Путин отметил, что «Тотальный диктант», который проводится уже несколько лет, «успешно себя зарекомендовал», и такая форма добровольного общенационального тестирования должна охватывать новые направления.
«Не сомневаюсь, региональные отделения РГО, учителя географии с готовностью поддержат эту тему и эту идею. Так же, как и разработку единого географического стандарта, с последующим созданием линейки новых учебников географии для средней школы», — отметил президент. Путин также подчеркнул, что география «может и должна стать одним из самых увлекательных предметов школьной программы».
Необходимость в новых учебниках по географии возникла после вхождения Крыма в состав России в марте 2014 года. В начале июня стало известно о том, что учебники по истории для учеников 9-х классов были дополнены параграфом о присоединении полуострова.
«Тотальный диктант» — ежегодная акция, в рамках которой желающие могут проверить свою грамотность. Как сообщалось на сайте проекта, в 2014 году диктант на русском языке писали жители 350 городов в 45 странах мира. В их числе были политики, актеры и члены экипажа МКС.
Фото: http://prikolnieprikoli.tk