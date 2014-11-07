Жители Тюменской области набрали больше кредитов чем в прошлом году

Процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась на 0,3 процентного пункта и составила 12,1%. По объему задолженности по жилищным и ипотечным кредитам (239,4 млрд рублей на 1 октября) Тюменская область (с учетом ХМАО и ЯНАО) занимает 3 место в России после Москвы и Московской области.
В целом показатели кредитной активности и динамики привлеченных средств в банковском секторе Тюменского региона к октябрю 2014 года не достигли аналогичных значений прошлого года. Об этом сообщает отделение по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.
Вклады населения увеличились с начала текущего года на 2%, или на 7,7 млрд рублей, и составили 497,8 млрд рублей, в том числе на счетах инорегиональных банков сосредоточено 356,1 млрд рублей (из них в Западно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк России» — 243,5 млрд рублей), региональных банков — 141,7 млрд рублей.
Задолженность по кредитам заемщиков области увеличилась на 12%, или на 131 млрд рублей, и превысила 1 234 млрд рублей, в том числе по кредитам юридических лиц возросла на 13% до 667,1 млрд рублей, физических лиц — на 11% до 567,4 млрд рублей.
За 9 месяцев текущего года выдано более 484 млрд рублей кредитов юридическим лицам (включая индивидуальных предпринимателей) и 278,8 млрд рублей — физическим лицам.
Доля просроченной задолженности в общей сумме кредитных вложений по кредитам юридических лиц возросла с 2,2 до 2,7% (в целом по России — 4,5%), по кредитам физических лиц — с 2,6 до 3,5% (в целом по России — 5,7%).
Совокупный капитал региональных банков за отчетный период увеличился на 9%, его размер составил 84,2 млрд рублей. За 9 месяцев текущего года региональными банками получена прибыль в размере 3,3 млрд рублей.
Ситуация с ликвидностью в банковской системе региона стабильна, фактов несвоевременного исполнения банками своих обязательств перед кредиторами и вкладчиками не отмечено. Для поддержания достаточного уровня ликвидности и обеспечения бесперебойного осуществления платежей клиентов Центральный банк продолжает работу по рефинансированию кредитных организаций. Наиболее востребованными у кредитных организаций являлись расчетные внутридневные кредиты Банка России, с начала года их объем составил 313,4 млрд рублей. В то же время, значительный объем средств кредитные организации аккумулируют на корреспондентских и депозитных счетах Банка России. За январь—сентябрь региональные банки разместили в депозиты Банка России более 518 млрд рублей.