Жители Тюменской области набрали больше кредитов чем в прошлом году

Ситуация с ликвидностью в банковской системе региона стабильна, фактов несвоевременного исполнения банками своих обязательств перед кредиторами и вкладчиками не отмечено. Для поддержания достаточного уровня ликвидности и обеспечения бесперебойного осуществления платежей клиентов Центральный банк продолжает работу по рефинансированию кредитных организаций. Наиболее востребованными у кредитных организаций являлись расчетные внутридневные кредиты Банка России, с начала года их объем составил 313,4 млрд рублей. В то же время, значительный объем средств кредитные организации аккумулируют на корреспондентских и депозитных счетах Банка России. За январь—сентябрь региональные банки разместили в депозиты Банка России более 518 млрд рублей.