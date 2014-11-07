Вступить в программу софинансирования пенсии можно до 31 декабря

Так, возможность вступления в программу продлена до 31 декабря 2014 года, а возможность сделать первый взнос для ее «активации» — до 31 января 2015 года. Сделать первый взнос в эти сроки могут и те участники программы, которые не сделали этого ранее в 2009–2014 гг.
Таким образом, всем тем, кто вступил в программу в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и сделал первый взнос до 31 января 2015 года включительно, государство обеспечит софинансирование добровольных взносов на будущую пенсию в течение 10 лет при условии уплаты взносов в сумме не менее 2 000 рублей в год.
При этом, как и раньше, закон позволяет участнику программы, уже сделавшему хотя бы один добровольный взнос, как приостановить уплату взносов, так и возобновить ее на годовой основе.
С момента вступления в силу нового закона государство будет софинансировать взносы только тех граждан, которые еще не вышли на пенсию. Если же гражданину назначен любой вид пенсии по линии Пенсионного фонда, то он по-прежнему имеет право на участие в Программе и внесение добровольных взносов, однако софинансироваться эти взносы не будут.
Это нововведение касается только новых участников программы и не распространяется на пенсионеров, которые в нее вступили до 01 октября 2013.
Изменения коснулись и сроков обращения за назначением единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений, которые в том числе могут включать в себя средства, сформированные в рамках программы госсофинансирования пенсии.
Напомним, если при выходе на пенсию объем пенсионных накоплений гражданина в общей сумме его пенсии составляет пять или менее процентов, пенсионные накопления выплачиваются в виде единовременной выплаты. Теперь такая выплата производится не чаще, чем один раз в пять лет.
Важно отметить, что пятилетний период должен исчисляться с момента обращения застрахованного лица за единовременной выплатой, имевшего место после 1 января 2015 года.
Подробная информация о программе государственного софинансирования пенсии — на сайте www.pfrf.ru и по телефону Центра консультирования граждан 8 800 510-55-55 (круглосуточно, по России звонок бесплатный).
Фото: http://mynews-in.net