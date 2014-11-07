Вступить в программу софинансирования пенсии можно до 31 декабря

Таким образом, всем тем, кто вступил в программу в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и сделал первый взнос до 31 января 2015 года включительно, государство обеспечит софинансирование добровольных взносов на будущую пенсию в течение 10 лет при условии уплаты взносов в сумме не менее 2 000 рублей в год.