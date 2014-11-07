«Восток Моторс Тюмень» объявляет цены на универсал Octavia Scout

«Восток Моторс Тюмень» объявляет цены и начинает приём заказов на новинку — универсал SKODA Octavia Scout, российская премьера которого состоялась в конце августа на Московском Международном Автомобильном Салоне. Цена на универсал стартует с отметки в 1 247 000 рублей.
Octavia Scout — ждали давно. Седан-лифтбек полюбился многим. Кроме того, Octavia Scout это и внедорожные возможности, помноженные на изумительную устойчивость длиннобазной машины. Снежной зимой такие качества становятся незаменимы.
По сравнению с обычной Octavia дорожный просвет универсала Octavia Scout увеличен на 16 мм и составляет 171 мм. В оформлении интерьера использованы отдельные элементы, являющиеся характерными именно для версии Scout.
Octavia Scout оснащается системой полного привода на базе муфты Haldex 5-го поколения, а также оборудован пакетом для плохих дорог. Благодаря скошенным углам переднего и заднего свесов (16,7 градусов спереди и 13,8 градусов сзади), Scout способен карабкаться на небольшие холмики или забираться на снежные наледи в городе.
В стандартную комплектацию автомобиля входят 17-дюймовые литые диски 225/50 R17, электронная система курсовой устойчивости, система Start-Stop, ассистент подъема в гору, передние противотуманные фары, двухзонный климат-контроль Climatronic и другие полезные функции.
Среди дополнительных опций можно увидеть биксеноновые фары, ассистент парковки, камеру заднего вида, датчик усталости водителя, подогрев задних кресел, электропривод открытия и закрытия задней двери и т.д. По желанию автомобиль может быть оснащен литыми дисками Nivalis 7J x 17 цвета антрацит.
Skoda Octavia Scout предлагается с бензиновым двигателем 1.8 TSI мощностью 180 л.с. с усиленной 6-ступенчатой автоматической коробкой передач DSG с сцеплением в масленной ванне. Модель стала экономичнее на 20%. Расход топлива в смешанном цикле составляет всего 6,9 л/100 км, при этом уровень выбросов CO2 не превышает 158 г/км.
Узнать подробную информацию и оформить заказ Вы можете у специалистов отдела продаж «Восток Моторс Тюмень» по адресу: г. Тюмень, ул. Алебашевская, д.11, и по телефону: +7 (3452)75-77-77.