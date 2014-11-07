«Восток Моторс Тюмень» объявляет цены на универсал Octavia Scout

Octavia Scout оснащается системой полного привода на базе муфты Haldex 5-го поколения, а также оборудован пакетом для плохих дорог. Благодаря скошенным углам переднего и заднего свесов (16,7 градусов спереди и 13,8 градусов сзади), Scout способен карабкаться на небольшие холмики или забираться на снежные наледи в городе.