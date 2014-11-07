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В Тюменской области будут судить дальнобойщика из Омска

7 ноября 2014, 13:54
В Тюменской области перед судом предстанет омский дальнобойщик, из-за которого в ДТП погиб человек.

Прокуратура Голышмановского района направила в суд уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Омской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как следует из материалов дела, в ночь на 20 августа обвиняемый на грузовой автомашине выехал из Омска, чтобы доставить товар в торговые точки юга Тюменской области. Проезжая днем 20 августа по территории Голышмановского района (221 км автодороги Тюмень-Омск), он отвлекся от управления и съехал на обочину. Там грузовик столкнулся со стоящим автомобилем «ГАЗ 33021». В результате происшествия 59-летний водитель «ГАЗ 33021», находившийся у автомобиля, получил многочисленные травмы и погиб на месте.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по данному делу утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в Голышмановский районный суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права управления транспортным средством на срок до 3 лет.

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