В Тюменской области будут судить дальнобойщика из Омска

Как следует из материалов дела, в ночь на 20 августа обвиняемый на грузовой автомашине выехал из Омска, чтобы доставить товар в торговые точки юга Тюменской области. Проезжая днем 20 августа по территории Голышмановского района (221 км автодороги Тюмень-Омск), он отвлекся от управления и съехал на обочину. Там грузовик столкнулся со стоящим автомобилем «ГАЗ 33021». В результате происшествия 59-летний водитель «ГАЗ 33021», находившийся у автомобиля, получил многочисленные травмы и погиб на месте.