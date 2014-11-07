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В Тюмени перевозчика наказали за переработку водителя

7 ноября 2014, 16:41
В Тюмени прокуратура наказала перевозчика, у которого водитель работал более 12 часов в сутки. Мужчину оштрафовали на три тысячи рублей.

В соответствии с законодательством продолжительность дневной работы (смены) водителей при суммированном учете рабочего времени не может превышать 10 часов. В исключительных случаях по согласованию с представительным органом работников рабочий день водителей может быть увеличен до 12 часов.

Между тем, проверяющие установили, что у одного из тюменских перевозчиков водитель, осуществлявший перевозки пассажиров по маршруту № 1, работал более 12 часов в сутки. Все это ставило под угрозу безопасность пассажиров, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В отношении перевозчика было возбуждено административное дело по ч.3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией). Накануне по результатам рассмотрения дела арбитражный суд подверг его штрафу в размере 3 тыс. рублей.

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