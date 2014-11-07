УФМС рекомендует обменять загранпаспорт пока не выросли тарифы

Кроме этого, все больше людей обращаются на Портал государственных и муниципальных услуг (сайт — www.gosuslugi.ru.). В этом случае заполнить документы можно не выходя из дома, а сотрудник УФМС назначит время для цифрового фотографирования, проставления подписи и предоставления оригиналов документов, необходимых для оформления загранпаспорта. Сдача документов на оформление заграничного паспорта старого образца сроком действия 5 лет осуществляется в многофункциональных центрах г. Тюмени.