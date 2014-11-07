УФМС рекомендует обменять загранпаспорт пока не выросли тарифы

Пришло время заглянуть в свой заграничный паспорт — проверить, не заканчивается ли срок его действия. К сожалению, часто многие граждане только в последний момент замечают, что истек срок действия паспорта.
Следует учитывать, что подавляющее большинство стран с визовым въездом оформляет визы только при сроках действия заграничного паспорта не менее 6-ти месяцев.
В преддверии новогодних праздников УФМС России по Тюменской области рекомендует жителям региона заблаговременно оформить заграничный паспорт, особенно, если вы планируете совершить в этот период зарубежные туристические поездки.
По наблюдениям специалистов, наплыв желающих получить загранпаспорт — временное явление. Первый пик приходится на летнее время — сезон отпусков, второй — в преддверии долгих новогодних каникул.
Подавляющее большинство стран с визовым въездом оформляет визы только при сроках действия заграничного паспорта не менее 6-ти месяцев
С 1 марта 2010 года граждане могут подать письменное заявление о выдаче загранпаспорта с электронным носителем информации со сроком действия 10 лет. В данном паспорте увеличено количество страниц до 46, повышена защищенность паспорта от подделок и достоверность при определении личности его владельца.
За гражданином Российской Федерации оставлено право выбора загранпаспорта на 10 или 5 лет. В настоящее время оформить заграничный паспорт не проблема. Сдать документы возможно в порядке очередности по талонам. Талон выдается на текущий день по адресу: г. Тюмень ул. 50 лет Октября д. 63 к. 1.
Кроме этого, все больше людей обращаются на Портал государственных и муниципальных услуг (сайт — www.gosuslugi.ru.). В этом случае заполнить документы можно не выходя из дома, а сотрудник УФМС назначит время для цифрового фотографирования, проставления подписи и предоставления оригиналов документов, необходимых для оформления загранпаспорта. Сдача документов на оформление заграничного паспорта старого образца сроком действия 5 лет осуществляется в многофункциональных центрах г. Тюмени.
С 1 января 2015 г. повышаются размеры госпошлин за выдачу заграничного паспорта
Есть еще одна причина оформить заграничный паспорт заблаговременно. С 1 января 2015 г. повышаются размеры госпошлин за выдачу заграничного паспорта: так, госпошлина за выдачу паспорта старого образца сроком действия на 5 лет будет составлять 2000 рублей, госпошлина за выдачу паспорта нового поколения — 3500 рублей.
Госпошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (сроком действия 5 лет) будет составлять 1000 рублей. Госпошлина за выдачу паспорта нового поколения гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет будет составлять 1500 рублей.
Фото: http://kiev.ko.slando.ua