Тюменские школьники показали высокие результаты по пробному ЕГЭ

Ученики из Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) в среднем набрали 229 баллов по ЕГЭ, значительно обогнав своих сверстников из других регионов. Экспериментальный экзамен проходил в рамках всероссийского проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном», где сразу после регистрации будущим абитуриентам предложили пройти вступительные испытания.
«Радует то, что большинство ребят из разных регионов России с ЕГЭ справились. Будем считать это репетицией настоящего единого госэкзамена. Ведь во всех школах сейчас активно идет подготовка выпускников к этим итоговым испытаниям, и учащиеся из Тюменской области, ЯНАО и ХМАО достойно продемонстрировали свои знания, полученные в школе», — отмечают организаторы проекта.
Старшеклассники из Удмуртии и Курганской области набрали в среднем 229 и 225 баллов. Если рассматривать результаты в целом по стране, то школьники из Тюменской области занимают 3 место. На первом месте оказались учащиеся из Башкирии, в среднем набрав 234 балла.
Ребят, которые показали хорошие результаты и набрали необходимое количество баллов, ждало вознаграждение. Они допущены к следующем этапу проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном». Теперь команды как можно быстрее стараются выложить свои презентации на тему «Высшее образование в России. Качественно. Доступно. Для меня».
До 16 ноября на сайте проекта www.testdrive.urfu.ru идет голосование интернет-сообщества, после чего свое слово скажет экспертное жюри университета. 350 школьников, которые наберут больше всего «лайков» и баллов от экспертов, приедут на зимние каникулы в Екатеринбург, чтобы протестировать студенческую жизнь, посещая лекции, проживая в студенческом общежитии и питаясь в столовой вместе с настоящими студентами.
«Наш проект позволят протестировать систему высшего образования от начала до конца. Со вступительных испытаний — до выпускного. Этот проект позволяет школьникам посмотреть на студенческую жизнь со стороны, а руководителям вузов — увидеть плюсы и минусы современного высшего образования», — заявляют организаторы проекта. Всего в экспериментальном ЕГЭ приняло участие более 2000 человек.
Фото: http://izvestiaur.ru