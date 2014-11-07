Тюменские школьники показали высокие результаты по пробному ЕГЭ

До 16 ноября на сайте проекта www.testdrive.urfu.ru идет голосование интернет-сообщества, после чего свое слово скажет экспертное жюри университета. 350 школьников, которые наберут больше всего «лайков» и баллов от экспертов, приедут на зимние каникулы в Екатеринбург, чтобы протестировать студенческую жизнь, посещая лекции, проживая в студенческом общежитии и питаясь в столовой вместе с настоящими студентами.