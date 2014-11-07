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«Семерка» съехала в кювет, пострадал 3-х месячный малыш

7 ноября 2014, 13:02
Трехмесячный ребенок пострадал при опрокидывании 6 ноября автомобиля «Жигули» на 12 км автодороги Голышманово — Аромашево.
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Дети

Трехмесячный ребенок пострадал при опрокидывании 6 ноября автомобиля «Жигули» на 12 км автодороги Голышманово — Аромашево.

Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, в десятом часу утра автомобиль «Жигули» 7-й модели съехал в кювет и перевернулся. По словам водителя, он не удержал автомобиль на дороге при сильном порыве бокового ветра.

В результате происшествия травмы получили жена и ребенок водителя, ехавшие с ним в автомобиле: у 30-летней женщины и 3-месячной девочки ушибы лица и раны головы.

Всего шестого ноября на дорогах области произошло восемь дорожных аварий, в них травмировалось 13 человек. Одной из пострадавших стала 32-летняя женщина в селе Юргинское. Около шести часов вечера, когда женщина шла по проезжей части, экскаватор наехал ей на ногу. Пострадавшая отделалась ушибами.

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