«Семерка» съехала в кювет, пострадал 3-х месячный малыш

Всего шестого ноября на дорогах области произошло восемь дорожных аварий, в них травмировалось 13 человек. Одной из пострадавших стала 32-летняя женщина в селе Юргинское. Около шести часов вечера, когда женщина шла по проезжей части, экскаватор наехал ей на ногу. Пострадавшая отделалась ушибами.