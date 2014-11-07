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Российские автопроизводители не хотят создавать самоуправляемые автомобили

7 ноября 2014, 14:33
Субсидия Минпромторга в размере 100 млн рублей на разработку системы автономного управления для серийных автомобилей не заинтересовала российских автопроизводителей. Эксперты считают, что Россия безнадежно отстала от ведущих стран в производстве высокотехнологичной продукции в автопроме.

Субсидия Минпромторга в размере 100 млн рублей на разработку системы автономного управления для серийных автомобилей не заинтересовала российских автопроизводителей. Эксперты считают, что Россия безнадежно отстала от ведущих стран в производстве высокотехнологичной продукции в автопроме.

На прошлой неделе должен был завершиться конкурс, объявленный Минпромторгом на разработку серийных легковых самоуправляемых автомобилей B-класса. По условиям конкурса нужно было сконструировать системы распознавания объектов движения и инфраструктуры, автоматизированные приводы управления основными функциями автомобиля и программное обеспечение.

Технические наработки должны были быть интегрированы в автомобиль B-класса и представлены в 2016 году. В качестве субсидии для проекта Минпромторг предложил 100 млн рублей. Однако на конкурс не было подано ни одной заявки.

Минпромторг намерен провести конкурс повторно в начале следующего года.

#Новости#Автомобили#Субсидии#Транспорт#Маша#Общество
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