Олег Ильмурзин: За выход на непрочный лед стоило бы штрафовать

— Мы всегда рекомендуем человеку, который собрался на рыбалку, смотреть на лед: если много снега, то высока вероятность, что под сугробом лед тонкий. Можно воспользоваться длинной палкой или еще каким-нибудь предметом, чтобы прощупать лед перед собой. Идти следует потихоньку, не отрывая ног ото льда, скользя по нему. Если только услышали хрусты, сразу нужно возвращаться обратно. Если провалился, то тоже нужно выбираться и ползти в сторону берега. Но лучше не доводить ситуацию до такого и соблюдать осторожность: проходить там, где уже есть тропинки, не быть первопроходцем. Если уже дошли до места и начали бурить лунку, то по ней можно понять, какова толщина льда. Если сантиметров семь, то для одного человека этого достаточно, лед выдержит. А если лед толще или компания больше, лучше сразу уходить и поискать другое место. Вообще, если нет уверенности, что лед застыл — зачем куда-то лезть, судьбу испытывать. Лучше дождаться хороших морозов, рыбалка никуда от вас не убежит.