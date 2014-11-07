Олег Ильмурзин: За выход на непрочный лед стоило бы штрафовать

Олег Николаевич, расскажите, чем занимаются инспекторы ГИМС зимой?
— В первую очередь мы выявляем места массового выхода людей на лед, согласовываем свои действия с администрациями районов по выставлению знаков «Хождение по льду запрещено», проверяем ледообразование на реках и озерах, проводим профилактическую работу.
И какова сейчас толщина льда на водоемах Тюменской области?
— На озерах по краям уже сантиметров десять, а вот в середине лед еще слабоватый. На речках примерно то же самое: вдоль берегов лед есть, а середина пустая. Погода не слишком морозная, лед еще толком не схватился. Хотя есть отдельные озера — в основном, маленькие по радиусу, где толщина льда свыше 10 сантиметров.
Как вы думаете, когда в этом году откроются ледовые переправы?
— Все зависит от погоды. Обычно уже в конце ноября начинают ездить, но, например, в прошлом году переправы только в январе открыли, потому что зима была мягкая.
— Да, такой случай был. Открывая ледовые переправы, мы даем разрешение на проезд автомобилей определенной массы в зависимости от толщины льда. В Уватском районе, где была переправа, стоял знак об ограничении грузоподъемности льда до 5 тонн. Тот грузовик с продуктами и мебелью весил около 10 тонн, но лед бы его выдержал, так как мы даем ограничение с большим запасом, однако машина поехала не по переправе, а в том месте, где вообще дороги не было.
Зима — время подледного лова, и рыбаки еще в конце октября потянулись на водоемы. Вы предупреждаете их о возможной опасности?
— Действительно, рыбаки уже начали выходить на лед. Например, в Тюмени уже вовсю рыбачат по краям Кривого озера и на Чистом пруду. При этом и там, и там лед еще не особо прочный. Статьи, по которой можно было бы штрафовать рыбаков за выход на лед, нет, поэтому мы можем только подойти, погрозить пальчиком, предупредить, что лед тонкий и есть риск провалиться. Но люди этого не хотят понимать, инстинкт рыболова у них на первом месте, а не инстинкт самосохранения.
То есть не было таких рыбаков, которые сказали бы: «Да вы правы, не стоит тут рыбачить», и ушли с озера?
— Нет, обычно начинают спорить, мол, тут все равно мелко, воды по пояс, даже и провалиться не страшно.
Вы считаете, стоило бы ввести какую-либо ответственность за выход на непрочный лед?
— Да, стоило бы. Если оштрафовать человека один-два раза, он в следующий раз подумает, прежде чем заходить на тонкий лед.
Есть ли зимний рейтинг самых опасных водоемов? Где люди чаще всего проваливаются?
— Как такового рейтинга нет. Вероятность, что лед непрочный, высока на реках, где быстрое течение, и на озерах, где много растительности у берега. А где тоньше лед, там больше и вероятность провала. Например, на участке Туры в районе Лесобазы есть место, где из-за сброса в реку теплых вод с ТЭЦ неравномерно промерзает лед. При этом именно там всегда много рыбаков. Человеку не объяснить, что это опасно.
Расскажите о мерах предосторожности, которые следует соблюдать рыбакам.
— Мы всегда рекомендуем человеку, который собрался на рыбалку, смотреть на лед: если много снега, то высока вероятность, что под сугробом лед тонкий. Можно воспользоваться длинной палкой или еще каким-нибудь предметом, чтобы прощупать лед перед собой. Идти следует потихоньку, не отрывая ног ото льда, скользя по нему. Если только услышали хрусты, сразу нужно возвращаться обратно. Если провалился, то тоже нужно выбираться и ползти в сторону берега. Но лучше не доводить ситуацию до такого и соблюдать осторожность: проходить там, где уже есть тропинки, не быть первопроходцем. Если уже дошли до места и начали бурить лунку, то по ней можно понять, какова толщина льда. Если сантиметров семь, то для одного человека этого достаточно, лед выдержит. А если лед толще или компания больше, лучше сразу уходить и поискать другое место. Вообще, если нет уверенности, что лед застыл — зачем куда-то лезть, судьбу испытывать. Лучше дождаться хороших морозов, рыбалка никуда от вас не убежит.
Еще одна категория людей, которая подвергается опасности в зимние месяцы, — это школьники. Они ведь тоже часто выбегают на ненадежный лед. С ними какую-то профилактическую работу проводите?
— Да, конечно. Особенно это касается школ, которые находятся вблизи водоемов. Буквально на прошлой неделе провели две лекции со школьниками на озере Утином. Вместе с представителями ТОСЭР показывали, как выбраться из полыньи. Регулярно проводим со школьниками беседы, рассказываем, что на лед выходить нельзя, особенно в местах, где есть промоины и снег, а также о том, как вытащить провалившегося в воду человека, как ему помочь. Обязательно предупреждаем, что если есть возможность обойти лед, лучше сделать это, а не рисковать.
Только что закончились школьные каникулы. Не было ли каких-нибудь инцидентов?
— Во время каникул не было. Но во время встречи с учениками одной из школы дети рассказали, что мальчики проваливались под лед. Но там, где мелко, по пояс. Так что сами выбрались и побежали домой греться. К счастью, все обошлось и хорошо закончилось.