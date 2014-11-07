На тюменскую птицефабрику завезли голландских цыплят

Всего на птицефабрику «Тюменский бройлер» в этом году прибыло 159 600 пушистых переселенцев. Всего же за истекший период этого года тюменские птицефабрики приняли 261 240 цыплят, информирует управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.