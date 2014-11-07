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На тюменскую птицефабрику завезли голландских цыплят

7 ноября 2014, 08:48
Очередная партия — 31 200 суточных цыплят из Нидерландов, прибывших в адрес ОАО «Тюменский бройлер», была встречена специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО в аэропорту Рощино.

При осмотре установлено, что цыплята прибыли в удовлетворительном состоянии, клинических признаков заболеваний не выявлено, ветеринарные сопроводительные документы в порядке.

Живой груз получил разрешение на следование к месту назначения — в село Каскара Тюменского района. Сейчас новоселы будут проходить на птицефабрике месячный карантин, который является дополнительной гарантией от заноса заразных болезней из иностранных государств.

Всего на птицефабрику «Тюменский бройлер» в этом году прибыло 159 600 пушистых переселенцев. Всего же за истекший период этого года тюменские птицефабрики приняли 261 240 цыплят, информирует управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

#Новости#Птицефабрика#Тюменский Бройлер#Женя#Экономика
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