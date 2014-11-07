На Лесобазе Hyundai сбил пешехода

Всего, как сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области, в областном центре вчера произошло три аварии. На улице Авторемонтной около шести часов вечера столкнулись автомобили Chevrolet Lanos и Isuzu. По предварительным данным, водитель Chevrolet превысил безопасную скорость движения, вследствие чего автомобиль вынесло на полосу встречного движения. В результате происшествия 55-летний мужчина, управлявший Lanos, получил ушиб грудной клетки и ссадины лба.