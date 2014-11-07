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На Лесобазе Hyundai сбил пешехода

7 ноября 2014, 12:19
Утром шестого ноября на пешеходном переходе по ул. Западносибирская автомобиль Hyundai сбил пешехода. 39-летний мужчина, переходивший дорогу, получил рану головы и травму колена.

Утром шестого ноября на пешеходном переходе по ул. Западносибирская автомобиль Hyundai сбил пешехода. 39-летний мужчина, переходивший дорогу, получил рану головы и травму колена.

Всего, как сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области, в областном центре вчера произошло три аварии. На улице Авторемонтной около шести часов вечера столкнулись автомобили Chevrolet Lanos и Isuzu. По предварительным данным, водитель Chevrolet превысил безопасную скорость движения, вследствие чего автомобиль вынесло на полосу встречного движения. В результате происшествия 55-летний мужчина, управлявший Lanos, получил ушиб грудной клетки и ссадины лба.

А в девять часов вечера на пересечении улиц Новосибирской и Карла Маркса столкнулись автомобили «Иж Ода» и «Волга». Причиной происшествия, по предварительным данным, стало нарушение очередности проезда 20-летним водителем автомобиля «Иж». В результате происшествия молодой человек получил перелом левой кисти.

#Новости#Пешеходы#Автомобили#Происшествия#Транспорт#Маша#Общество
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