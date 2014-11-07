Избили парня, увезли его в лес и ограбили

«Грабителями оказались жители Тюмени 1993 и 1997 годов рождения, оба ранее не судимы. В настоящее время молодые люди задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 (Грабеж), санкция, которой предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет», — сообщили в пресс-службе МО МВД России «Тюменский».