Из-за пьяного водителя в ДТП пострадали дети

Также вчера, около семи часов утра на 25 км федеральной автодороги Тюмень — Омск на повороте к селу Муллаши столкнулись автомобили Lifan и ZAZ Chance. По предварительным данным, женщина — водитель Lifan превысила безопасную скорость движения, потеряла контроль над движением, вследствие чего автомобиль выехал на полосу встречного движения. Пострадал 26-летний водитель Chance, молодому человеку в глаз попал осколок стекла, разбившегося при аварии. Госпитализация не потребовалась — врачи «скорой помощи» извлекли осколок и оказали помощь водителю на месте.