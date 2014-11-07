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Из-за пьяного водителя в ДТП пострадали дети

7 ноября 2014, 11:38
5 человек, в том числе двое детей, пострадали в столкновении трех автомобилей, произошедшем вечером 6 ноября на 27 км автодороги Чаплык — Червишево в Тюменском районе.
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Дети

5 человек, в том числе двое детей, пострадали в столкновении трех автомобилей, произошедшем вечером 6 ноября на 27 км автодороги Чаплык — Червишево в Тюменском районе.

По предварительным данным, автомобиль «Лада» 8-й модели выехал на полосу встречного движения. Водителю двигавшихся навстречу «Жигулей» 6-й модели удалось избежать лобового столкновения, «8-ка» и «6-ка» столкнулись по касательной, после чего произошло столкновение «8-ки» с ехавшим за «Жигулями» автомобилем Daewoo Nexia.

В результате происшествия травмы головы, грудной клетки и ушибы получили 37-летний водитель и 35-летний пассажир Daewoo, а также двое находившихся в автомобиле детей, мальчики 7-ми и 11-ти лет. Дети находились в детских автокреслах, которые, возможно, уберегли их от более тяжелых травм, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Тяжело пострадал 27-летний водитель «8-ки», спровоцировавший аварию. У молодого человека травма грудной клетки и открытый перелом верхней челюсти, он находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, водитель «8-ки», находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Также вчера, около семи часов утра на 25 км федеральной автодороги Тюмень — Омск на повороте к селу Муллаши столкнулись автомобили Lifan и ZAZ Chance. По предварительным данным, женщина — водитель Lifan превысила безопасную скорость движения, потеряла контроль над движением, вследствие чего автомобиль выехал на полосу встречного движения. Пострадал 26-летний водитель Chance, молодому человеку в глаз попал осколок стекла, разбившегося при аварии. Госпитализация не потребовалась — врачи «скорой помощи» извлекли осколок и оказали помощь водителю на месте.

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