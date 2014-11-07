Горячие новости: штормовое предупреждение, новый ТЦ и «похороны» экскаватора

Более 4100 раз заглянули пользователи портала NashGorod.ru на страничку о штормовом предупреждении в Тюменской области. Как сообщают синоптики, вечером 7 ноября в Тюмени ожидается 18 градусов ниже нуля. В субботу 8 ноября днем ожидается -9-14 градусов, температура воздуха вечером опустится до 17–22 градусов ниже нуля. Под этой информацией пользователи портала оставили 32 комментария, тем не менее, многие скептически относятся к предупреждениям такого характера. «Сколько раз в Тюмени объявляли штормовое предупреждение и ни разу ничего интересного не было», — считает пользователь с ником nuclearbear.