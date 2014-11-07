Горячие новости: штормовое предупреждение, новый ТЦ и «похороны» экскаватора

Более 4100 раз заглянули пользователи портала NashGorod.ru на страничку о штормовом предупреждении в Тюменской области. Как сообщают синоптики, вечером 7 ноября в Тюмени ожидается 18 градусов ниже нуля. В субботу 8 ноября днем ожидается -9-14 градусов, температура воздуха вечером опустится до 17–22 градусов ниже нуля. Под этой информацией пользователи портала оставили 32 комментария, тем не менее, многие скептически относятся к предупреждениям такого характера. «Сколько раз в Тюмени объявляли штормовое предупреждение и ни разу ничего интересного не было», — считает пользователь с ником nuclearbear.
Информация об открытии очередного торгового центра в Тюмени кого-то расстраивает, кого-то радует. Ярко-оранжевое здание на Федюнинского, 67 — это и есть строящийся ТЦ «Остров». Сейчас в нем ведутся отделочные работы и подготовка к открытию. Площадь здания составляет 50 тысяч квадратных метров, а подземная и наземная парковки смогут вместить около 900 автомобилей. Открыть свои двери покупателям центр планирует в декабре 2014 года. Информацию посмотрели уже почти 3000 раз.
Третья новость ТОПа — на строящейся развязке по ул. Монтажников в придорожную канаву упал экскаватор Hyundai. Вместо того, чтобы доставать увязшую в грязи массивную технику, дорожные рабочие присыпали ее землей и огородили высоким металлическим забором. В пресс-службе областного ГИБДД сообщили, что сообщения об упавшем экскаваторе или пострадавших к ним не поступали. Информацию посмотрели более 2000 раз.
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