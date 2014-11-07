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Электричество в Ембаево починили менее, чем за сутки

7 ноября 2014, 13:15
Накануне в селе Ембаево произошло ЧП — вышло из строя оборудование трансформаторной подстанции, и люди остались без света. Между тем, ситуация носила штатный характер и была решена в течение суток, пояснили в администрации Тюменского района.

5 ноября в 22:38 на пульт единой диспетчерской службы Тюменского района поступил сигнал о том, что в домах на улицах Полевой и Восточной пропало электричество. Оказалось, что на подстанции 28–84 выгорел автомат. К 15:00 6 ноября электроснабжение было восстановлено. Замену испорченного агрегата произвели сотрудники «Тюменьэнерго», районное сообщает управление информполитики.

Тем не менее, в «Тюменьэнерго» накануне около 16 часов, поясняли, что идут согласования, чтобы на законных основаниях отремонтировать оборудование. Жительница села Ембаево Елена подтвердила, что электричество на двух улицах отключилось около 10 вечера 5 ноября, а появилось в 15 часов дня 6 ноября.

«Информация об отключении была зафиксирована и доведена до соответствующих служб, которые приняли оперативные меры и восстановили электроэнергию. Ситуация находилась под контролем, в том числе и у администрации. Сегодня, в продолжение зимнего периода, мы осуществляем ежедневный контроль по отключениям электроснабжения в Тюменском районе и производим оперативное вмешательство там, где это необходимо», — пояснил заместитель главы Тюменского района Юрий Коев.

#Новости#Тюменьэнерго#Ембаево#Электроэнергия#Женя#Общество
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