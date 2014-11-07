Электричество в Ембаево починили менее, чем за сутки

«Информация об отключении была зафиксирована и доведена до соответствующих служб, которые приняли оперативные меры и восстановили электроэнергию. Ситуация находилась под контролем, в том числе и у администрации. Сегодня, в продолжение зимнего периода, мы осуществляем ежедневный контроль по отключениям электроснабжения в Тюменском районе и производим оперативное вмешательство там, где это необходимо», — пояснил заместитель главы Тюменского района Юрий Коев.