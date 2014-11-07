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80% тюменских предприятий по реализации рыбы нарушают санитарные нормы

7 ноября 2014, 14:16
Большинство предприятий и организаций, занятых производством и реализацией населению рыбы и рыбных продуктов в Тюменской области, нарушают санитарное законодательство и права потребителей.
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Тюмень

Как сообщает Тюменский Роспотребнадзор, за период с июня по октябрь 2014 года обследовано 118 объектов, занятых оборотом рыбы и рыбной продукции, в том числе 6 предприятий-производителей, 29 предприятий общественного питания.

Нарушения требований санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей выявлены в 96 предприятиях. По фактам административных правонарушений, выявленных в ходе проведения проверок, наложены административные взыскания в виде штрафов на общую сумму более 1 млн. руб.

За указанный период отобрано 166 проб продукции из водных биоресурсов для проведения лабораторных исследований качества и безопасности, в том числе 115 проб мороженой рыбы и рыбного филе, 28 проб мороженых моллюсков и ракообразных, 16 проб рыбного фарша «сурими», 6 проб рыбных и креветочных паст, 1 проба мороженного рыбного фарша.

Из 90 исследованных проб рыбы и рыбной продукции на содержание глазури в 19 пробах обнаружено превышение удельного веса глазури по отношению к массе пищевого продукта. По фактам несоответствия рыбы и рыбной продукции к продавцам приняты меры административного воздействия, соответствующая информация направлена в Управления Роспотребнадзора по субъектам РФ по месту нахождения изготовителя продукции, а также в органы по сертификации для принятия решения об отзыве выданных сертификатов соответствия и иных документов.

Изъято из оборота 37 партий рыбы и рыбных продуктов общим объемом 737 кг, в том числе импортных — 3 партии объемом 51 кг производства Китая.

Фото: http://retsepty.online.ua

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