80% тюменских предприятий по реализации рыбы нарушают санитарные нормы

Из 90 исследованных проб рыбы и рыбной продукции на содержание глазури в 19 пробах обнаружено превышение удельного веса глазури по отношению к массе пищевого продукта. По фактам несоответствия рыбы и рыбной продукции к продавцам приняты меры административного воздействия, соответствующая информация направлена в Управления Роспотребнадзора по субъектам РФ по месту нахождения изготовителя продукции, а также в органы по сертификации для принятия решения об отзыве выданных сертификатов соответствия и иных документов.