Власти Турции ужесточили правила въезда в страну

Согласно закону «Об иностранцах и международной защите», срок действия загранпаспортов россиян, имеющих право на безвизовое пребывание в Турции в течение 60 дней, должен истекать не менее чем через 120 дней с момента въезда в Турцию. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на «Интерфакс».