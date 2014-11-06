Власти Турции ужесточили правила въезда в страну

Согласно закону «Об иностранцах и международной защите», срок действия загранпаспортов россиян, имеющих право на безвизовое пребывание в Турции в течение 60 дней, должен истекать не менее чем через 120 дней с момента въезда в Турцию. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на «Интерфакс».
В сообщении диппредставительства отмечается, что закон был принят согласно международным стандартам и адаптирован к законодательству Европейского союза.
Закон должен был вступить в силу 11 апреля 2014 года, однако дата начала его действия была перенесена, чтобы не сорвать высокий туристический сезон.
Турция является одним из самых популярных среди россиян курортов. В 2013 году страну посетили порядка 4,3 миллиона граждан России. Наиболее популярными городами оказались Анталья (3,4 миллиона человек), Стамбул (600 тысяч человек) и Мугла (200 тысяч человек).
Фото: fun2mass.ru