В Тюменскую область за полгода приехало 4 тысячи беженцев с Украины

Подавляющее большинство беженцев нашли временное жилье у своих родственников и знакомых, еще 1809 человек были размещены в пунктах временного содержания различных муниципалитетов, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области. К настоящему моменту по данным департамента 1111 человек выбыли из приютов, поскольку трудоспособные члены их семей нашли постоянную работу. Количество трудоустроенных в регионе беженцев составляет 84,5% от общего числа.
Всего за эти полгода по подсчетам департамента труда и занятости работодатели предоставили вынужденным переселенцам около 21,5 тысячи вакансий, 900 из них с предоставлением жилья.
По словам Сергея Кабанова, в настоящее время в пунктах временного проживания остаются 324 человека, еще 374 вынужденных переселенца выбыли за пределы Тюменской области.