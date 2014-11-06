В Тюменскую область за полгода приехало 4 тысячи беженцев с Украины

Подавляющее большинство беженцев нашли временное жилье у своих родственников и знакомых, еще 1809 человек были размещены в пунктах временного содержания различных муниципалитетов, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области. К настоящему моменту по данным департамента 1111 человек выбыли из приютов, поскольку трудоспособные члены их семей нашли постоянную работу. Количество трудоустроенных в регионе беженцев составляет 84,5% от общего числа.