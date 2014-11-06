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В Тюменскую область за полгода приехало 4 тысячи беженцев с Украины

6 ноября 2014, 13:11
В Тюменскую область с 1 июня приехало чуть более четырех тысяч вынужденных переселенцев с Украины. По состоянию на 30 октября 2060 человек нашли работу на территории региона. С такими данными на вчерашнем заседании президиума правительства Тюменской области выступил директор департамента труда и занятости Сергей Кабанов.

Подавляющее большинство беженцев нашли временное жилье у своих родственников и знакомых, еще 1809 человек были размещены в пунктах временного содержания различных муниципалитетов, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области. К настоящему моменту по данным департамента 1111 человек выбыли из приютов, поскольку трудоспособные члены их семей нашли постоянную работу. Количество трудоустроенных в регионе беженцев составляет 84,5% от общего числа.

Всего за эти полгода по подсчетам департамента труда и занятости работодатели предоставили вынужденным переселенцам около 21,5 тысячи вакансий, 900 из них с предоставлением жилья.

По словам Сергея Кабанова, в настоящее время в пунктах временного проживания остаются 324 человека, еще 374 вынужденных переселенца выбыли за пределы Тюменской области.

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