В нескольких домах района КПД нет воды

В редакцию NashGorod.ru об утечке сообщила тюменка Елена. Она увидела, как по асфальту хлещет вода, и сообщила, что в ее доме № 190 водоснабжение отсутствует.
«Тюмень водоканал» уже работает над проблемой.
В список адресов отключения вошли: Республики: 190, 190а, 192, 198; Геологоразведчиков: 30, 32, 34, 36, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 52, 52а, 55. А также детский сад на Геологоразведчиков, учебное заведение на Пермякова, 40 и ряд административных зданий.
Планируемое время включения водоснабжения — 7 ноября, 10 часов утра.