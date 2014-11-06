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В нескольких домах района КПД нет воды

6 ноября 2014, 13:00
У дома № 190 по улице Республики произошла утечка. «Тюмень водоканал» занимается устранением беды. Без воды до утра 7 ноября остаются несколько многоэтажек, корпус Нефтегазового университета и детсад № 87.

В редакцию NashGorod.ru об утечке сообщила тюменка Елена. Она увидела, как по асфальту хлещет вода, и сообщила, что в ее доме № 190 водоснабжение отсутствует.

«Тюмень водоканал» уже работает над проблемой.

В список адресов отключения вошли: Республики: 190, 190а, 192, 198; Геологоразведчиков: 30, 32, 34, 36, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 52, 52а, 55. А также детский сад на Геологоразведчиков, учебное заведение на Пермякова, 40 и ряд административных зданий.

Планируемое время включения водоснабжения — 7 ноября, 10 часов утра.

#Новости#Водоснабжение#Тюмень Водоканал#Женя#Общество
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