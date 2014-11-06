В городе пройдет демонстрация в честь Октябрьской революции

Несмотря на то, что сегодня День Великой Октябрьской социалистической революции официально исключен из списка государственных праздников и заменен «Днем народного единства», для большинства жителей страны 7 ноября по-прежнему остается праздничным днем.
Именно поэтому в день 97-й годовщины Великой октябрьской социалистической революции тюменцы выйдут на праздничную демонстрацию. Колонна демонстрантов пройдет 7 ноября по ул. Республики. В 11:45 на Центральной площади у памятника В.И. Ленину состоится торжественный митинг, на котором будут говорить не только о славном подвиге Великого Октября, не только о достижениях Советского периода, но и о сегодняшних социальных и экономических проблемах в России и в Тюменской области.
Организаторы демонстрации и митинга: Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа, Тюменский обком КПРФ, КС движения «Трудовая Тюмень», областной Совет рабочих, крестьян, специалистов и служащих, областной комитет Советских женщин, «Левый фронт».
В Тюмени колонна демонстрантов формируется у Западно-Сибирского Инновационного центра по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 142 с 10 до 11 час. В 11 часов колонна в сопровождении оркестра двинется по ул. Республики. В 11:45 пройдет торжественный митинг на Центральной площади у памятника В.И. Ленину.
Фото: http://m.ria.ru