В городе пройдет демонстрация в честь Октябрьской революции

Именно поэтому в день 97-й годовщины Великой октябрьской социалистической революции тюменцы выйдут на праздничную демонстрацию. Колонна демонстрантов пройдет 7 ноября по ул. Республики. В 11:45 на Центральной площади у памятника В.И. Ленину состоится торжественный митинг, на котором будут говорить не только о славном подвиге Великого Октября, не только о достижениях Советского периода, но и о сегодняшних социальных и экономических проблемах в России и в Тюменской области.