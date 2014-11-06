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В гараже у наркоторговца нашли почти полкило героина

6 ноября 2014, 17:28
В Тобольске ждет суд 37-летнего Магомеда Магомадова. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере).

В сентябре 2012 года Тобольский городской суд приговорил Магомадова к 7 годам лишения свободы условно за покушение на сбыт героина общей массой 83 грамма. В течение четырех с половиной лет испытательного срока он должен быть доказать свое исправление, однако этого не произошло.

В январе 2014 года в Тобольский межрайонный отдел УФСКН России по Тюменской области поступила оперативная информация, что условно осужденный занимается сбытом наркотических средств, в основном, героина.

«Днем 25 февраля наркополицейские зафиксировали встречу Магомадова с наркоманом, заказавшем ему героин. Спустя некоторое время наркозависимый забрал из тайника опасное вещество массой 10 граммов, после чего был задержан оперативниками. 24 марта сотрудникам наркоконтроля стало известно, что наркоделец в одном из гаражей хранит наркотики. В ночь на 25 марта при выходе из гаража Магомадов был задержан. В ходе его досмотра, а также в гараже было изъято в общей сложности 484 грамма героина и 6,7 грамма гашиша», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области .

По решению суда наркоделец заключен под стражу. В ближайшее время он предстанет перед судом.

#Новости#Наркотики#Таня#Происшествия
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