В гараже у наркоторговца нашли почти полкило героина

В сентябре 2012 года Тобольский городской суд приговорил Магомадова к 7 годам лишения свободы условно за покушение на сбыт героина общей массой 83 грамма. В течение четырех с половиной лет испытательного срока он должен быть доказать свое исправление, однако этого не произошло.
В январе 2014 года в Тобольский межрайонный отдел УФСКН России по Тюменской области поступила оперативная информация, что условно осужденный занимается сбытом наркотических средств, в основном, героина.
«Днем 25 февраля наркополицейские зафиксировали встречу Магомадова с наркоманом, заказавшем ему героин. Спустя некоторое время наркозависимый забрал из тайника опасное вещество массой 10 граммов, после чего был задержан оперативниками. 24 марта сотрудникам наркоконтроля стало известно, что наркоделец в одном из гаражей хранит наркотики. В ночь на 25 марта при выходе из гаража Магомадов был задержан. В ходе его досмотра, а также в гараже было изъято в общей сложности 484 грамма героина и 6,7 грамма гашиша», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области .
По решению суда наркоделец заключен под стражу. В ближайшее время он предстанет перед судом.