В гараже у наркоторговца нашли почти полкило героина

«Днем 25 февраля наркополицейские зафиксировали встречу Магомадова с наркоманом, заказавшем ему героин. Спустя некоторое время наркозависимый забрал из тайника опасное вещество массой 10 граммов, после чего был задержан оперативниками. 24 марта сотрудникам наркоконтроля стало известно, что наркоделец в одном из гаражей хранит наркотики. В ночь на 25 марта при выходе из гаража Магомадов был задержан. В ходе его досмотра, а также в гараже было изъято в общей сложности 484 грамма героина и 6,7 грамма гашиша», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области .