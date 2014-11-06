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Тюменские биатлонисты проявили себя на сборах в Якутии

6 ноября 2014, 16:02
Сборная России по биатлону продолжает подготовку к предстоящему сезону в Якутии. Накануне, 5 ноября, спортсмены в полном составе вышли на контрольную тренировку с двумя огневыми рубежами. В результате первые три места заняли представители Центра спортивной подготовки Тюменской области.

Первым на дистанции в Алдане, как следует из отчета Союза биатлонистов России, стал Тимофей Лапшин, показав результат в 27 минут и 11 секунд с одним промахом на последнем огневом рубеже. Александр Логинов отстал от него на 15 секунд и допустил по одному промаху на обоих этапах дистанции. Третьим пришел Александр Печенкин с результатом 27,42 и двумя промахами на втором рубеже. Еще один тюменский биатлонист Евгений Гараничев пришел четвертым, отстав от Печенкина всего на две секунды и также с двумя промахами на обоих рубежах.

Ветеран сборной Тюменской области Иван Черезов пришел к финишу десятым, преодолев дистанцию чуть менее чем за 29 минут и допустив три промаха на дистанции.

Очередной старт у мужской сборной намечен на завтра, 7 ноября. Следующие сборы команда планирует провести в Норвегии.

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