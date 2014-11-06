Тюменские биатлонисты проявили себя на сборах в Якутии

Первым на дистанции в Алдане, как следует из отчета Союза биатлонистов России, стал Тимофей Лапшин, показав результат в 27 минут и 11 секунд с одним промахом на последнем огневом рубеже. Александр Логинов отстал от него на 15 секунд и допустил по одному промаху на обоих этапах дистанции. Третьим пришел Александр Печенкин с результатом 27,42 и двумя промахами на втором рубеже. Еще один тюменский биатлонист Евгений Гараничев пришел четвертым, отстав от Печенкина всего на две секунды и также с двумя промахами на обоих рубежах.