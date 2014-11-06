Тренер Кости Цзю проведет семинар для юных боксеров Тюмени

Областное первенство пройдет на ринге ОСДЮСШОР № 3 по улице Садовой, 109. Участие в нем будут принимать боксеры двух возрастных категорий: 1999–2000 годов рождения, а также 2001–2002 годов рождения. Призом для победителей станет отбор в сборную Тюменской области и участие в отборочных соревнованиях по боксу на Первенстве России весной 2015 года.