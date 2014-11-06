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Тренер Кости Цзю проведет семинар для юных боксеров Тюмени

6 ноября 2014, 18:10
На следующей неделе, 13–15 ноября, в Тюмени состоится Первенство Тюменской области по боксу среди юношей и девушек. Соревнования будут совмещены с другим мероприятием — практическим семинаром для юных боксеров, который проведет тренер многократного чемпиона мира Кости Дзю Владимир Цезаревич Черня.
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На следующей неделе, 13–15 ноября, в Тюмени состоится Первенство Тюменской области по боксу среди юношей и девушек. Соревнования будут совмещены с другим мероприятием — практическим семинаром для юных боксеров, который проведет тренер многократного чемпиона мира Кости Цзю Владимир Цезаревич Черня.

Собственно, сам семинар пройдет 12 и 13 ноября. В первый день запланирована теоретическая часть, на следующий день в 10 часов утра — практические занятия, сообщают организаторы, Федерация бокса Тюменской области.

Областное первенство пройдет на ринге ОСДЮСШОР № 3 по улице Садовой, 109. Участие в нем будут принимать боксеры двух возрастных категорий: 1999–2000 годов рождения, а также 2001–2002 годов рождения. Призом для победителей станет отбор в сборную Тюменской области и участие в отборочных соревнованиях по боксу на Первенстве России весной 2015 года.

Владимир Цезаревич Черня является заслуженным тренером СССР и России, а также признан лучшим тренером Европы.

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