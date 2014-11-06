Прокуратура возбудила дела против тюменских автошкол

В отношении двух автошкол, которые после 12 августа продолжили обучение водителей в отсутствие согласованных с Госавтоинспекцией образовательных программ и заключений о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям, возбуждены административные дела ч.3 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных лицензией). Материалы дел направлены в областной арбитражный суд для рассмотрения по существу.