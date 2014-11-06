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Прокуратура возбудила дела против тюменских автошкол

6 ноября 2014, 14:06
Тюменская прокуратура вынесла предупреждение 19 автошколам области, в отношении двух возбудила административные дела.

Тюменская прокуратура вынесла предупреждение 19 автошколам области, в отношении двух возбудила административные дела.

12 августа вступил в силу приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий». Данным документом утверждены 28 примерных программ обучения водителей.

Согласно действующему законодательству автошколы должны согласовать с ГИБДД программы подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных средств, трамваев и троллейбусов, а также получить заключение инспекции о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям.

В целях предупреждения нарушений закона прокуроры объявили 19 руководителям автошкол предостережения, поскольку они до настоящего времени не получили необходимых согласований и заключений, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В отношении двух автошкол, которые после 12 августа продолжили обучение водителей в отсутствие согласованных с Госавтоинспекцией образовательных программ и заключений о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям, возбуждены административные дела ч.3 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных лицензией). Материалы дел направлены в областной арбитражный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в Тюменской области насчитывается 68 автошкол. В настоящее время ГИБДД выдало 14 автошколам акты о соответствии их учебно-материальной базы требованиям действующего законодательства и согласовало им программы обучения водителей. Двум школам, напротив, выданы акты о несоответствии их учебно-материальной базы предъявляемым требованиям.

11 организациям в проведении обследований было отказано из-за отсутствия у них автодромов. 17 заявок автошкол находятся на рассмотрении.

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