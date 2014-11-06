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Называть детей обидными именами могут запретить

6 ноября 2014, 11:26
Совет одной из парламентских партий по разработке и совершенствованию законодательства приступил к работе над законопроектом, запрещающим использовать в России в именах детей цифры, знаки препинания и различные символы, а также имена экзотические в целом.
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Дети

Как рассказала в интервью «Российской газете» один из инициаторов законопроекта Виктория Пашкова, сегодня в России родителям предоставлена полная свобода выбора имени своему ребенку.

«Органы ЗАГС не вправе отказывать в регистрации имени ребенка по причине его неблагозвучности, обидности, оскорбительности, некультурности, непроизносимости. Точно так же его сотрудники не могут каким-либо иным образом повлиять на выбор родителей», — цитирует издание Пашкову. Однако и родители не должны забывать, что имя придется носить в обществе, а значит, какие-то правила приличия при этом соблюдать просто необходимо.

Законопроектом, в частности, предполагается разработка единого перечня имен для работы органов ЗАГС. «В случаях, когда родители пожелают выбрать другое имя для ребенка, для осуществления регистрации его рождения им будет необходимо получить разрешение органов опеки по аналогии со статьей 59 Семейного кодекса РФ», — комментирует инициативу коллег Виктория Пашкова.

«Самый громкий случай, пожалуй, история мальчика с именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года), которая не разрешается вот уже на протяжении десяти лет. Маленький БОЧ (так его называют) до сих пор живет без документов, так как суд встал на сторону органов ЗАГС Москвы, отказавшихся регистрировать ребенка с таким именем в защиту его интересов», — приводит издание слова Пашковой.

По словам Пашковой, попытки родителей поэкспериментировать над именем своего ребенка строго пресекаются законодательством разных стран, как негативно сказывающиеся на детской психике.

Так, в Новой Зеландии идея создания списка разрешенных имен появилась после того, как с 2001 года родители 62 раза хотели назвать своего ребенка Правосудием и 31 раз Королем, шесть раз Люцифером, дважды Мессия и Христос, одиножды 4Real (Взаправду), несколько раз и вовсе обозначить имя ребенка знаком звездочка или период. В стране также нашлись дети с именами Жестокость и Автобусная остановка № 16.

Фото: lady.gazeta.kz

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