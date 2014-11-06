Называть детей обидными именами могут запретить

Так, в Новой Зеландии идея создания списка разрешенных имен появилась после того, как с 2001 года родители 62 раза хотели назвать своего ребенка Правосудием и 31 раз Королем, шесть раз Люцифером, дважды Мессия и Христос, одиножды 4Real (Взаправду), несколько раз и вовсе обозначить имя ребенка знаком звездочка или период. В стране также нашлись дети с именами Жестокость и Автобусная остановка № 16.