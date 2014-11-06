Мошенники обещали помочь с поиском работы

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении мошенников, которые за деньги предлагали горожанам помощь в поиске работы. Трое фигурантов обманным путем похитили более 50 тысяч рублей.
В 2010 году мошенники создали коммерческое предприятие. Они заранее решили, что их общество будет создавать видимость деятельности по поиску работы для населения, фактически ею не занимаясь. Приятели арендовали офисное помещение в Тюмени и разметили в средствах массовой информации объявление об оказании услуг по трудоустройству. Граждане обращались в данную организацию, заключали с ее представителями договора оказания информационных услуг по трудоустройству, которые, как правило, не читая, подписывали.
Каждое заинтересованное в трудоустройстве лицо вносило в ООО сумму в размере от 1,5 до 5 тысяч рублей. Деньги обвиняемые присваивали и тратили по собственному усмотрению.
«Фактически гражданам предоставлялась открытая для общего пользования информация по поиску работы, размещенная в печатных изданиях, Интернете и других источниках. В некоторых случаях жителям предоставлялась ложная информация о предоставлении трудовых вакансий», — отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Там рассказали, что в случаях, когда действия фигурантов становились явными для обманутых граждан, один из участников группы предоставлял клиентам номер телефона второго, представляя его юристом, а у потерпевших принимал заявление о возврате денежных средств, в связи с невыполнением обязательств по предоставлению трудовой вакансии. Указанный юрист сообщал гражданам, что в возврате денежных средств им отказано в соответствии с пунктами заключенного договора об оказании услуг. При этом условиями договора предусмотрено только предоставление информации об имеющихся вакансиях, а не фактический подбор гражданину места трудоустройства.
Обвиняемым удавалось проворачивать мошеннические операции с гражданами, пока их деятельность не пресекли сотрудники полиции. В ходе расследования уголовного дела установлено, что указанными лицами, путем обмана похищены денежные средства граждан на сумму более 50 тысяч рублей.
Трое фигурантов обвиняются по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.