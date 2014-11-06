Мошенники обещали помочь с поиском работы

Там рассказали, что в случаях, когда действия фигурантов становились явными для обманутых граждан, один из участников группы предоставлял клиентам номер телефона второго, представляя его юристом, а у потерпевших принимал заявление о возврате денежных средств, в связи с невыполнением обязательств по предоставлению трудовой вакансии. Указанный юрист сообщал гражданам, что в возврате денежных средств им отказано в соответствии с пунктами заключенного договора об оказании услуг. При этом условиями договора предусмотрено только предоставление информации об имеющихся вакансиях, а не фактический подбор гражданину места трудоустройства.