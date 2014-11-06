«Эстет» увеличил скидку до 65%

Непростая экономическая ситуация и рост доллара заставляют предпринимателей поторопиться и как можно быстрее освободить витрины и склад. Именно поэтому было принято решение о повышение скидки до 65% абсолютно на все украшения. Изящные, роскошные, элегантные и главное доступные серьги, кольца, цепи, подвески и броши — манят не только сиянием драгоценных камней, но и приятными ценами.
Например, изящное золотое кольцо 585* с фианитами можно приобрести за 1730 рублей, к нему же можно подобрать и подвеску за 1 260 рублей. Комплект обойдется вам всего в 2990 рублей. Для одних это шанс осуществить свою драгоценную мечту, для других порадовать своих близких. Практичные горожане помнят, что главный праздник страны не за горами, а ликвидация магазина — хорошая возможность сделать достойный подарок своим любимым к Новому Году без ущерба для бюджета.
Роскошные бриллианты, россыпь самоцветов, золотая классика или демократичное серебро — это только вопрос вкуса. Серьги и кольца с фианитами и жемчугом. Цепи и браслеты, подвески и броши. Яркие комплекты для вечернего выхода, нежные драгоценные дуэты для романтического свидания или стильные акценты для делового ужина. Свое украшение здесь найдут и ценители классики, и любители оригинальных решений.
Ювелирный салон закрывается, но для тюменцев это удачное время для выгодных покупок. Воспользоваться моментом и приобрести украшение, о котором давно мечтали со скидкой 65% еще можно на Профсоюзной, 92.
Ювелирный магазин «Эстет»
Тел. 8 (3452) 45-01-74
Ул. Профсоюзная, 92.
Организатор акции: ИП Левина О.Н.
Срок проведение: с 06 по 30 ноября 2014 г.
Скидка 65% на весь ассортимент.