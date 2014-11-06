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«Эстет» увеличил скидку до 65%

6 ноября 2014, 09:01
Ювелирный салон «Эстет» на Профсоюзной, 92 в Тюмени пока продолжает работать. Продавцы признаются, что руководство не объявило точную дату закрытия магазина, но предупредило, что каждый день может стать последним.

Непростая экономическая ситуация и рост доллара заставляют предпринимателей поторопиться и как можно быстрее освободить витрины и склад. Именно поэтому было принято решение о повышение скидки до 65% абсолютно на все украшения. Изящные, роскошные, элегантные и главное доступные серьги, кольца, цепи, подвески и броши — манят не только сиянием драгоценных камней, но и приятными ценами.

Например, изящное золотое кольцо 585* с фианитами можно приобрести за 1730 рублей, к нему же можно подобрать и подвеску за 1 260 рублей. Комплект обойдется вам всего в 2990 рублей. Для одних это шанс осуществить свою драгоценную мечту, для других порадовать своих близких. Практичные горожане помнят, что главный праздник страны не за горами, а ликвидация магазина — хорошая возможность сделать достойный подарок своим любимым к Новому Году без ущерба для бюджета.

Роскошные бриллианты, россыпь самоцветов, золотая классика или демократичное серебро — это только вопрос вкуса. Серьги и кольца с фианитами и жемчугом. Цепи и браслеты, подвески и броши. Яркие комплекты для вечернего выхода, нежные драгоценные дуэты для романтического свидания или стильные акценты для делового ужина. Свое украшение здесь найдут и ценители классики, и любители оригинальных решений.

Ювелирный салон закрывается, но для тюменцев это удачное время для выгодных покупок. Воспользоваться моментом и приобрести украшение, о котором давно мечтали со скидкой 65% еще можно на Профсоюзной, 92.

Ювелирный магазин «Эстет»

Тел. 8 (3452) 45-01-74

Ул. Профсоюзная, 92.

Организатор акции: ИП Левина О.Н.

Срок проведение: с 06 по 30 ноября 2014 г.

Скидка 65% на весь ассортимент.

#Новости#Ювелирный магазин#Скидки#Женя#Общество
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