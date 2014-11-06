«Эстет» увеличил скидку до 65%

Например, изящное золотое кольцо 585* с фианитами можно приобрести за 1730 рублей, к нему же можно подобрать и подвеску за 1 260 рублей. Комплект обойдется вам всего в 2990 рублей. Для одних это шанс осуществить свою драгоценную мечту, для других порадовать своих близких. Практичные горожане помнят, что главный праздник страны не за горами, а ликвидация магазина — хорошая возможность сделать достойный подарок своим любимым к Новому Году без ущерба для бюджета.