Юные бойцы сразятся на чемпионате Тюмени по кудо

Как сообщают в департаменте по спорту и молодежной политике Тюмени, всего в соревнованиях ожидается участие около ста спортсменов из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Кургана и Екатеринбурга. В составе тюменских команд, несмотря на юный возраст, и довольно титулованные спортсмены — победители Всероссийских, окружных и межрегиональных турниров: Данил Вязовиков, Евгений Чурин, Сергей Евсеев, Марк Капитонов, Руслан Сюникаев. Все они являются воспитанниками клуба «Атари» при городской федерации кудо. Они будут выступать в возрастной категории до 15 лет.