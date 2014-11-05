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Юные бойцы сразятся на чемпионате Тюмени по кудо

5 ноября 2014, 18:00
На базе спортивной школы «Тура» в Тюмени 8 ноября состоится городской чемпионат и первенство по кудо. В нем примут участие юные спортсмены от 12 до 15 лет, а также юниоры 16–17 лет и взрослые спортсмены от 18 лет и старше.
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Дети

Как сообщают в департаменте по спорту и молодежной политике Тюмени, всего в соревнованиях ожидается участие около ста спортсменов из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Кургана и Екатеринбурга. В составе тюменских команд, несмотря на юный возраст, и довольно титулованные спортсмены — победители Всероссийских, окружных и межрегиональных турниров: Данил Вязовиков, Евгений Чурин, Сергей Евсеев, Марк Капитонов, Руслан Сюникаев. Все они являются воспитанниками клуба «Атари» при городской федерации кудо. Они будут выступать в возрастной категории до 15 лет.

Кудо является довольно популярной разновидностью восточных единоборств в России, родом из Японии. Отличительной его особенностью является сочетание приемов борьбы и ударной техники из каратэ. Образно еще этот вид спорта называют «яростным каратэ». Поединки проходят в полный контакт, сопровождаясь довольно жесткими силовыми приемами, отчего для защиты головы спортсменов используется защитный шлем. Дети, подростки и женщины во время спаррингов также имеют право надевать защитные нагрудники и накладки на голень.

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